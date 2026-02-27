Repsol y Messer Ibérica obtienen las primeras concesiones de energía para sus proyectos en Tarragona

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Los proyectos para descarbonizar la industria petroquímica dan los primeros pasos después de que Repsol y la empresa gasífera Messer Ibérica hayan recibido las primeras concesiones de energía para ejecutar sus propuestas en Tarragona. El Ministerio de Transición Ecológica hacía público este jueves un primer otorgamiento de 52 megavatios (MW) para Messer Ibérica provenientes de la nueva subestación del nudo del Francolí.

El resto de la energía se distribuirá, después de subastarse, entre Repsol y Carburos Metálicos, con la previsión de completar los 216 MW de capacidad de la subestación anunciada por el Ministerio el pasado mes de julio del 2025. En el caso de Repsol, tendrá una concesión de aproximadamente 50 MW, que se sumarán a los otorgados esta semana para Messer Ibérica. La empresa petroquímica invertirá la energía concedida en el impulso de la futura Ecoplanta, que requerirá una nueva línea de conexión para mantener su producción.

Les inversiones forman parte del nuevo paquete energético impulsado por Transición Ecológica que da acceso a la red eléctrica a «grandes proyectos industriales», vinculados a una inversión de más de 3.000 millones de euros y 928 MW adjudicados por todo el estado.

Nueva subestación en el Morell

Entre las novedades publicadas por el Ministerio, también figura una inversión por parte de Messer Ibérica por valor de 8,6 millones de euros. Aunque el presupuesto se diversificará para ejecutar futuras propuestas vinculadas a la descarbonización, la previsión de la empresa gasífera es construir una nueva subestación privada en el polígono industrial del Morell.

La instalación, según ha podido conocer el Diari Més, aportará a la empresa «capacidad suficiente» para llevar a cabo futuros proyectos en la zona, «principalmente» relacionados con la descarbonización. Desde la empresa, sin embargo, no se han querido especificar las propuestas que podrían llevar a cabo en el recinto industrial.

La nueva subestación se situará en las mismas instalaciones de Messer, y se conectará con el nuevo recinto del nudo del Francolí. El proyecto todavía se encuentra «en fase previa», pero la inversión anunciada por la empresa gasífera incluirá la adjudicación de los terrenos y el desarrollo del proyecto. La propuesta, sin embargo, todavía está pendiente de aprobación para llevarse a cabo.

Ecoplanta

El proyecto más destacado que se beneficiará de las nuevas conexiones energéticas es la Ecoplanta que Repsol sigue desarrollando en el Morell. Una propuesta de grandes dimensiones que prevé procesar 400.000 toneladas de residuos anualmente. La previsión es producir 240.000 toneladas de metanol, una alternativa renovable de fabricación que se implementará en materiales reciclables y biocombustibles. Se espera que la planta reduzca, en total, 3,4 toneladas de emisiones de gases y CO2 sólo durante los primeros dos años.

Les instalaciones, sin embargo, requerirán grandes cantidades de energía para ejecutar los procedimientos, según confirmó el Ministerio de Transición Ecológica. Está previsto que la planta entre en funcionamiento el año 2029 con una inversión total de más de 800 millones de euros, y se espera que se creen 340 puestos de trabajo directos, indirectos y de especialización, así como 2.800 en la fase de construcción.