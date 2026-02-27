El proyecto de presupuestos de la Generalitat: 305,8 MEUR en inversiones en el Camp de Tarragona

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El proyecto de presupuestos de la Generalitat para el 2026 prevé destinar 305,8 millones de euros para inversiones en el Camp de Tarragona. Una cifra que es un 172% más que en las cuentas del 2023, los últimos aprobados. La principal partida será para el nuevo tranvía del Camp de Tarragona, que recibirá 101,2 millones, seguimiento de las mejoras en el hospital Joan XXIII, con 55,7 MEUR, y la residencia para las personas mayores Segle XX de Reus (10,9 MEUR).

Por comarcas, el Tarragonès con 196,1 millones, y el Baix Camp con 83,7 se llevan el grueso de las inversiones. Aparte, los presupuestos del 2026 también prevén obligaciones plurianuales para el periodo 2027-2029 por valor de 374,8 millones más.

Según el texto aprobado este viernes por el Gobierno, el 63,2% de los recursos previstos para el 2026 en el Camp de Tarragona se destinarán al proyecto del tranvía (101,2 millones), a políticas de salud (62,6 millones) y de educación (16,3 millones). Las infraestructuras de gestión y tratamiento de residuos recibirán 25,5 millones y las obras de conservación y mejora de carreteras, 15,8 millones. La propuesta de presupuestos del Gobierno empieza el trámite parlamentario y cuenta ya con el apoyo del PSC y Comunes. El Gobierno (PSC) confía al poder llegar a un entendimiento también con ERC para poder aprobarlos.

En el Tarragonès, más allá del tranvía y el Joan XXIII, también habrá 15 MEUR para la planta de valorización energética, 5,7 millones para la reforma y ampliación del parque de Bombers de Tarragona y 5,6 MEUR para el proyecto de construcción del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Asimismo se destinarán 2,3 millones para la una rotonda en la C-31B a Vila-seca y 2,3 millones más para la producción del proyecto ejecutivo de museografía del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (MNAT). Finalmente, la reforma del albergue de juventud de la ciudad de reposo y vacaciones de Tarragona se financiará con 2,1 millones y las obras de mitigación del riesgo de inundación en el barrio de la Salut de Salou con 1,8 MEUR.

En el Baix Camp, se invertirán 10,9 MEUR en el Centro de Tratamiento de Residuos, y 1,5 para el carril bici entre Reus y Cambrils. En materia sanitaria, el hospital Sant Joan de Reus recibirá 5,3 millones para una nueva unidad de estudios clínicos y 3,6 millones más para inversiones en líneas asistenciales. Al mismo tiempo, la construcción del nuevo hacia el barrio de Carme de Reus se dotará con 378.000 euros. Respecto a educación, la ampliación de la escuela Joan Ardèvol en un Instituto Escola en Cambrils se dotará con 5,4 millones, para la nueva escuela de Maspujols habrá 2,9 MEUR y para el nuevo instituto de Miami en Mont-roig del Camp, 1,2 MEUR.

La principal partida en el Alt Camp, 2,9 millones, también está para educación, en este caso para la construcción de la nueva escuela Bernardí Tolrà de Vila-rodona. También se destinarán 2,2 millones a conservación de carreteras y 1,7 millones a mejoras en el monasterio de Santes Creus y su entorno. A la comarca se acabarán destinando 10,6 millones.

Para la Conca de Barberà hay previstos 10 millones de euros, entre los cuales hay cuatro proyectos destacados. Actuaciones en la Logis Montblanc por 3,1 millones, 3 millones para conservación de carreteras, medio millón para el Centro de Tratamiento de Residuos de la comarca y 431.000 euros para el EDAR de Blancafort.

Finalmente, los presupuestos prevén 5,4 millones para el Priorat. El principal es el proyecto de nueva captación de regadío de la Comunidad General de Regantes Aguas Río Montsant dentro del regadío del Garrigues Sur, que se financiará con 1,9 millones. También en materia de agua, la remodelación del EDAR de Falset tendrá 701.000 euros y la renovación de los desagües de medio fondo del pantano de Siurana, 298.000. En la comarca también se destinará 1,3 millones a conservación de carreteras y 569.000 euros para la Cartuja de Escaladei.