Desarticulada una organización dedicada al cultivo y tráfico de marihuana en Tarragona

La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación RIBA DFF, ha desarticulado una organización criminal dedicada al cultivo intensivo y distribución de marihuana en las provincias de Tarragona y Barcelona. En total se detuvieron a ocho personas.

La investigación ha sido desarrollada por el Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Tarragona; contando para la explotación de la operación con la participación de diversas unidades territoriales de las Comandancias de Tarragona y Barcelona, personal de la Agrupación de Reserva y Seguridad, y la Unitat d’Intervenció i Suport (SEM).

Durante la operación se practicaron registros en inmuebles ubicados en las localidades de El Vendrell, Cabra del Camp y Calafell, así como en Olesa de Bonesvalls y Palau-solità i Plegamans (Barcelona). Además, se practicó una detención en la localidad de Castelldefels (Barcelona).

Como resultado de los registros se intervinieron 3.644 plantas de cannabis sativa, con un peso aproximado de 400 kilogramos; 42 kilogramos de cogollos de marihuana ya procesados; 61.720 euros en efectivo; documentación personal falsa; un arma tipo airsoft con munición; y diverso material técnico destinado al cultivo, tratamiento y envasado del producto final.

Las instalaciones estaban preparadas para el cultivo indoor a gran escala, contando con sistemas avanzados de iluminación, ventilación, extracción y control ambiental. Parte de los inmuebles presentaban manipulaciones en la red eléctrica, lo que supone un grave riesgo para la seguridad de los vecinos y un perjuicio económico derivado de la defraudación de fluido eléctrico.

Los investigadores consideran que el destino de la droga cultivada era otros países europeos, destacando que en uno de los registros domiciliarios se localizó una gran cantidad (42 kilos) de cogollos ya procesados y dispuestos para su consumo. Estos se encontraban en envoltorios envasados al vacío, con forma rectangular, lo cual podría haber facilitado su ocultación en dobles fondos instalados en vehículos o entre la carga de vehículos pesados.

Los detenidos, varones con nacionalidad albanesa y edades comprendidas entre los 30 y 63 años, están siendo investigados por su presunta participación en delitos contra la salud pública (cultivo y tráfico de drogas), defraudación de fluido eléctrico, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

La Guardia Civil destaca que este tipo de organizaciones operan con estructuras jerarquizadas y medios técnicos sofisticados, destinando la producción al mercado ilícito nacional e internacional. Asimismo, recuerda que las plantaciones intensivas en entornos urbanos o industriales generan importantes riesgos eléctricos y estructurales que pueden afectar a terceros.