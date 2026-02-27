La 'cullera de fusta' llega al Vendrell antes del torneo de hockey Joan Petit

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Vendrell celebró este pasado lunes el traspaso del relevo de la 'cullera de fusta' del torneo de hockey Joan Petit. Una tradición que simboliza, nuevamente, el cambio de sede del acontecimiento, que anteriormente se había llevar a cabo en Cassà de la Selva. Este año se completará la 26.ª edición en el Pabellón Quim Tomàs del Vendrell el próximo 30 de mayo.

En este sentido, el torneo llega al municipio para «divulgar y sensibilizar» sobre el cáncer infantil mediante el hockey. Una vinculación que también se ha hecho presente con la presentación del nuevo cartel, de la mano de la ilustradora Gemma Fontanals y los padrinos de la sede: la vendrellenca Anna Ferrer, portera de hockey formada al CE Vendrell, y el Equipo de Hockey Adaptado del club.

Como homenaje a los niños que luchan contra el cáncer, la fundación organiza una celebración que tiene lugar en una población diferente cada año, recordando a Joan, un niño que sufrió la misma enfermedad y jugaba a hockey como su padre, Joan Torner.