Más de 97 kilómetros de carreteras de Tarragona en aviso por niebla muy densa

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Cinco carreteras de la demarcación de Tarragona cuentan con 97,4 kilómetros en aviso por niebla muy densa este viernes por la mañana. Este hecho ha dificultado la circulación en muchas desde las vías principales del Camp de Tarragona.

Las afectaciones inciden en las vías A-27 entre la Masó y Montblanc. También es densa en la A-7 entre Vinyols i els Arcs y Tarragona; en la AP-7 entre Banyeres del Penedès y el Vendrell; en la N-240 entre Vallmoll y Tarrés; y en la T-11 entre Riudoms y Tarragona.

La vía que cuenta con más kilómetros en niebla es la N-240 con 35,5 km de afectación; seguido de la A-7 con 25 km y la T-11 con 27,8 km.