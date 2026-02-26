L'Hospitalet de l'Infant prevé la construcción de un nuevo campo de fútbol

Imagen del antiguo campo del Arenal, que ha finalizado su concesión después de 50 añosAyuntamiento de Vandellós y l'Hospitalet de l'Infant

El municipio de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha puesto en marcha el proceso para construir un nuevo equipamiento deportivo municipal que dé cobertura a las entidades dedicadas al fútbol. El consistorio aprobó hace dos semanas el proyecto básico que comportará la creación de un nuevo campo de fútbol 11 y tres de fútbol 7, así como de nuevas instalaciones para las entidades.

El nuevo equipamiento es una reclamación que el Club de Futbol Hospitalet de l'Infant hizo al consistorio al principio del 2025, después de comprobar que la concesión del antiguo campo del Arenal finalizaba. Al encontrarse dentro de un terreno «marítimo-terrestre», la concesión de 50 años no ha sido renovada por la legislación vigente en materia de costas y protección del litoral, obligando en el consistorio a crear nuevos equipamientos.

«No teníamos tiempo de mejorar el campo actual, ni tampoco podíamos», explicaba la concejala de Deportes de Vandellòs y Hospitalet de l'Infant, Yolanda Marqués. La concejala también lamentaba que las principales quejas de las entidades advertían de un «césped muy gastado» y desperfectos en las instalaciones.

El Ayuntamiento adjudicó el proyecto el mes de marzo del 2025 en Jordi Carreras Güell i Feu y Godoy Arquitectes SLP la redacción del proyecto básico de los campos, así como la urbanización del solar donde estará ubicado, en la calle Rovira i Virgili 4 del sector del Camino de la Porrassa (al lado de la estación de trenes). El contrato, adjudicado por un importe de 55.660 euros, tendrá un plazo de ejecución de aproximadamente cinco meses.

«Estamos muy contentos por como se han plasmado las ideas y necesidades del consistorio y las entidades» indicaba Marcara. En este sentido, la concejala también confirmaba que se espera llevar a cabo «a partir de finales de este 2026». El proyecto quedará 30 días a exposición pública a la espera de adjudicar los trabajos.

Cuatro campos

El nuevo espacio dará servicio a «más de 420 deportistas» y estará formado por un campo de fútbol 11 tipos CAM-2, de acuerdo con la normativa del Consejo Catalán del Deporte, con césped artificial y graderías cubiertas para 300 espectadores. También incluirá tres campos de fútbol 7 de césped artificial y graderías cubiertas para 80 espectadores.

El equipamiento contará, además, con un edificio de servicios de que dispondrá de ocho vestuarios para jugadores y jugadoras, cuatro más para árbitros, despachos, servicio de bar-cafetería, almacenes y otros espacios necesarios para el funcionamiento de las instalaciones, con una superficie prevista de construcción de unos 800 metros cuadrados.

La urbanización de la parcela incluirá la adecuación de los accesos, aparcamientos diferenciados para vehículos particulares, autocares, motocicletas, bicicletas y espacios para carga y descarga de mercancías; el tratamiento de los pavimentos, mobiliario urbano, alumbrado y ajardinamiento, vallas y muros.

Con esta nueva zona deportiva, el consistorio prevé «adaptarse a la modernidad» que demandan a las entidades y cumplir los estándares de calidad» para el municipio.