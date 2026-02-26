La cultura como brújula para superar el luto

Les tres impulsoras de la asociación El Luto a través de la Cultura durante un acontecimientoCedida

El luto es parte de la vida, y como se gestiona, también. El proyecto impulsado por la asociación tarraconense El Dol a través de la Cultura volverá a Cambrils con una conferencia centrada en la superación de situaciones vitales impactantes este jueves, a partir de las 17.30h en el Museo Molí de les Tres Eres (Cambrils).

El objetivo, según destacaba la organización, «no es ser un grupo de autoayuda», sino expresar de forma diferente el luto a través de nuevos sistemas, experiencias y reflexionando a través de propuestas culturales. Una propuesta innovadora que, el año pasado, viajó hasta la Argentina para exponer su modelo de trabajo.

Los coloquios se realizan de la mano de Annabel Pellicer, Maite Palacios y Mònica Asensio, quien asegura que, desde hace dos años, siguen aportando «herramientas para quien quiera utilizarlas». «Queremos romper el tabú del luto y abrirlo a todo el mundo», subrayaba Asensio.

En este sentido, la iniciativa hace uso de propuestas artísticas como cortos cinematográficos propios o lecturas de fragmentos de libros relacionados con la pérdida de seres amados. De acuerdo con las organizadoras, el «luto es abierto», para todo el mundo, y a través de la cultura pueden reflejarlo para afrontarlo no sólo en el momento que sucede, sino como medida de prevención.

Uno de los criterios es no realizar los coloquios cerca de los centros sanitarios, sino en recintos culturales, como museos, salas de exposición o teatros. «Aportamos salud a la comunidad y de esta manera se ve muy diferente», expresaba Mònica Asensio. Al final de sus intervenciones, aseguran que «la gente queda removida en el buen sentido», porque el luto se trata «desde experiencias personales». Una cuestión que Asensio indicaba que «impacta mucho»: «En primera persona, las cosas cambian mucho», resaltaba.

Durante su próxima intervención en Cambrils, impulsada también por la Universidad Rovira i Virgili, se ofrecerá una performance artística a cargo del artista visual Jordina Ros y las Insumisas para finalizar el coloquio. Una manera de finalizarlo que, afirman las organizadoras, «ayuda a la gente a marcharse con buen sabor de boca y no quedarse removidos». Por este motivo, se introducen espectáculos con música en directo o cantantes para concluir o paliar el luto.