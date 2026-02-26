La contratación en la construcción crece un 2% en Tarragona en 2025

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El sector de la construcción se posiciona hoy como uno de los motores más pujantes de la economía española después de dejar atrás el estancamiento provocado por el Covid-19 y el encarecimiento de los materiales. El impulso de la obra pública, el desarrollo de nuevas infraestructuras y la promoción de nuevas viviendas sostienen el crecimiento de la actividad y abren perspectivas favorables para los próximos años.

Según un informe de Randstad, Catalunya fue una de las comunidades autónomas donde se incrementó ligeramente la contratación de profesionales de la construcción, una categoría que incluye Construcción de edificios, Ingeniería civil y Actividades de construcción especializada. Así, Catalunya registró el año pasado 99.794 firmas, frente a las 97.862 de 2024, lo que representa un aumento del 2%, según un análisis de Randstad con datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Por provincias, el mayor incremento en la contratación de empleados para el sector de la contratación se dio en Lleida (+9,4%), seguido de Tarragona (+2,1%) y Barcelona (+1,9%). En cambio, se han registrado retrocesos en Girona (-2,3%).

Gráfica de contratos en la construcción por demarcaciones.Randstad

«El sector de la construcción está viviendo un momento de fuerte recuperación y transformación, con un crecimiento sostenido de la actividad y una demanda de talento cualificado sin precedentes», señala Lourdes Benito, responsable del sector de la construcción en Randstad España.

El dinamismo en la contratación también aparece reflejado en los datos de ocupados de la Encuesta de Población Activa (EPA). Así, al cierre del pasado ejercicio, los ocupados en la construcción se elevaban a 1,56 millones de empleados, un 5,4% más que en 2024. Esto significa que la construcción representa casi el 7% de la ocupación total en España, que contaba con alrededor de 22,46 millones de trabajadores en el cuarto trimestre de 2025.