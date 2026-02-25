El Vendrell aprueba una propuesta para «cumplir las obligaciones» con las torres declaradas BCIN

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El gobierno municipal del Vendrell aprobó en el último Pleno ordinario del pasado lunes una propuesta impulsada por el grupo municipal Somos Poble-ERC-AM para «cumplir las obligaciones» con las torres protegidas del municipio. Les cuatro edificaciones, que son gestionadas por el consistorio vendrellenc desde ahora hace más de tres décadas, fueron declaradas Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) el año 1949 y hace más de dos años que acumulan quejas por parte de entidades vecinales y políticas de la localidad por su falta de mantenimiento.

La propuesta de Som Poble-ERC se aprobó por unanimidad y prevé finalizar con la situación instando en el Ayuntamiento a actuar en las zonas afectadas. La iniciativa, soportada también por el PSC, incluye la ejecución de una auditoría técnica urgente de las cuatro torres, así como la elaboración de un plan de intervención inmediata calendarizado y presupuestado.

Durante el Pleno, el grupo impulsor también pidió «ofrecer más información» a los grupos municipales y a los ciudadanos, como se menciona a la propuesta, para realizar un seguimiento periódico de las intervenciones. La última de las exigencias valoraba la creación de una Red de las Torres Históricas del Vendrell.

Pleno «completo»

Entre las propuestas aprobadas en la sesión ordinaria, destacó la constitución definitiva de los miembros del Consejo Municipal de Turismo. Una iniciativa activa desde el 2025, que presentó sus bases a finales del año pasado, y que prevé ejercer como «órgano de asesoramiento y elaboración de propuestas» para impulsar el sector turístico del municipio.

Una de las cuestiones expuestas, concretamente por el grupo Fem Vendrell, se centró en la denuncia presentada por el sindicato PLCME, en referencia a las horas extra presuntamente «sobrepagadas» a agentes de la Policía Local.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Christian Soriano, argumentó que «son los policías quien deciden cómo se llega a los objetivos» establecidos por el consistorio en el ámbito de horas extras y necesidades. En este sentido, el Soriano también defendía que las horas extras del 2025 se centraron en acciones extraordinarias, como botellones, efemérides o dispositivos compartidos de seguridad compartidos.