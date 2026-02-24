Temperaturas primaverales en Tarragona y el Ebre en pleno mes de febrero

En algunos puntos las temperaturas se encuentran por encima de la media habitual para esta época.Meteored

Tregua meteorológica. Desde el fin de semana, el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, junto con el resto de Cataluña está viviendo unas temperaturas primaverales y uno días soleados. El buen tiempo llega después de arrastrar unas semanas donde se han enlazado una borrasca detrás de la otra. En algunos puntos el mercurio marca una temperatura más alta, siendo una situación anómala para la fecha en la que estamos.

Los temporales de lluvia dejaron paso a las borrascas cargadas de fuertes ventoleras, que obligaron, incluso, a enviar Es-Alert y paralizar Cataluña. Desde el sábado, las altas temperaturas han dado un descanso a un invierno marcado por el mal tiempo.

Previsión meteorológica para esta semana.Meteocat

Para los próximos días y para el fin de semana se espera bonanza. Con temperaturas altas y algunas nubes. El ambiente se mantendrá suave y se podría dar alguna niebla puntual. El anticiclón se mantendrá durante el fin de semana y de momento, no hay fecha para una nueva borrasca que traiga un cambio brusco en la climatología.