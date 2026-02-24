Un sindicato denuncia un presunto fraude en la gestión presupuestaria de la Policía del Vendrell

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Sindicat de Policíes Locals Cos dels Mossos d'Esquadra (SPLCME) ha denunciado, desde su sección en el municipio del Vendrell, diversas presuntas irregularidades detectadas en la «gestión presupuestaria» dedicada a la Policía Local.

Los hechos han sido presentados a la Oficina Antifraude, la fiscalía de Tarragona e Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con tres expedientes abiertos, la mayoría centrados en el pago y contabilidad de las horas extras previstas para el cuerpo policial.

La denuncia presentada y admitida a trámite, según ha podido conocer el Diari Més, hace referencia al hecho que, entre los años 2022 y 2026, el presupuesto inicial acordado para la Policía Local ha sufrido modificaciones de crédito i algunas han superado la cifra inicial de 100.000 euros hasta más de 1 millón de euros, como son el caso del 2022 (1,7 millones de euros en total) o del año 2023 (más de 2 millones de euros).

Un hecho que, según menciona el sindicato, basándose en el portal de transparencia del consistorio, se ha repetido «año tras año» excepto el 2025, cuando se presupuestaron 200.000 euros.

En el relato de los hechos, el SPLCME destaca esta cuestión «no por su recurrencia», sino por «una decisión de gestión». La base, presuntamente, son los pagos de las horas extra de los agentes de la Policía Local.

Actualmente, según datos del consistorio, 105 agentes completan la organización del cuerpo, pero la denuncia señala que podría existir un presunto «fraude» a la Seguridad Social en algunas cotizaciones. El volumen presupuestado, explican, superaría el coste inicial en «20 o 25 policías».

El sindicato también observa «riesgos laborales por acumulación de horas», mencionando varios expedientes abiertos con «funcionarios con más de 500 horas extra» y «alguno que podría superar las 1.000 horas anuales». Una situación que explican que no sólo se ha mantenido, sino que «ha aumentado». Fuentes del sindicato afirmaban que en caso de que se estuvieran llevando a cabo estas horas «sobredimensionadas», «sería ir contra la salud y seguridad de los trabajadores».

Tal como indican fuentes próximas el cuerpo y al sindicato, al caso también se añadirían supuestos «sobresueldos irregulares, más o menos lineales». La situación, lamentan, «es conocida» y reclaman que «no se conoce qué se paga y porqué». La denuncia a Antifraude fue presentada el pasado mes de marzo del 2025, y las de Inspección de Trabajo y la fiscalía de Tarragona entre el pasado mes de noviembre y este mes de febrero.

Respuesta

El consistorio vendrellenc, por su parte, confirmó que las horas extra mencionadas a la denuncia «responden a acontecimientos especiales, como conciertos de Fiesta Mayor o actividades como la Feria de Santa Teresa o Carnaval», o en «campañas necesarias para mejorar la seguridad».

En este sentido, el Ayuntamiento no ofrecía respuesta sobre las modificaciones de crédito que constan a los presupuestos, sino que hacía referencia a «el aumento de presencia policial en la calle» como medida paliativa para «disminuir los actos delictivos desde el 2023».

Con respecto a la transparencia en el caso, indicaban que todos los informes de asignación de horas extras, «a cargo de jefatura», se han entregado a los «servicios técnicos municipales». Fuentes próximas al sindicato también reclamaban, ante la respuesta institucional, un «estudio de horas y días» de las horas de los agentes.