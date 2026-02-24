El Galera Challenge Repsol lleva el producto local a otro nivel con un concurso de alta gama

El jurado compuesto por cinco chefs profesionales, junto con los ganadores y la representación insitucional del Ayuntamiento de Cambrils, el AEHT y la Cooperativa Agrícola.GERARD MARTÍ

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Parque Samà de Cambrils estuvo el escenario este lunes de la primera edición del Galera Challenge Repsol, un concurso que ofreció degustaciones de cocina de alto nivel con el producto local como protagonista. Ocho competidores de toda Cataluña presentaron propuestas gastronómicas obligadas a demostrar un gran nivel de «creatividad», uno de los criterios más valorados durante el certamen con 20 puntos, junto con la ejecución (25 puntos) y el sabor del plato (30 puntos).

El cocinero de Ulldecona, Josep Queralt, se proclamó campeón de la edición debutante del concurso con una propuesta realizada con el «producto estrella» del municipio cambrilense.

Su Galera de Cambrils en dos cocciones con su jugo emulsionado y alcachofas consiguió «deleitar» a un jurado exigente, compuesto para|por los chefs Arnau Bosch (Can Bosch), Rubén Campos (El Rincón de Diego), Xavier Martí (Casa Macarrilla), Joan Gómez (Restaurant Miramar) y la Estrella Michelin, Eduard Xatruch (Disfrutar). Queralt, jefe de cocina de Vinum del Gran Hotel Mas de Bruno, recibió 3.000 euros y dos menciones especiales, de tradición e integración de productos locales y temporada.

El segundo lugar fue para la cocinera del restaurante Ten10 del Hotel Sofitel Barcelona, Paula Malapeira, quien se llevó 1.000 euros y el premio a la mejor integración del producto local con su plato de Tartar templado de galera de Cambrils, velo de dashi, ajoblanco y nabo daikon en escabeche.

Revelación

La sorpresa para el público, sin embargo, la aportó la joven estudiante Clàudia García. La alumna de la Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils venció el tercer premio del concurso internacional sólo tres días después de clasificar primera en el Galera Challenge para jóvenes, que le dio la oportunidad de participar en el concurso sénior. García recibió una cincuentena de litros de aceite virgen extra de oliva de la Cooperativa Agrícola.

Exigencia

Durante el concurso, los profesionales podían sumar puntos cumpliendo ciertas condiciones, como utilizar productos frescos del Horta de Cambrils limitados para «poner a prueba» a los chefs o dar protagonismo a la galera. Durante el concurso, los chefs dispusieron de dos horas para elaborar el plato y 15 minutos para emplatar y presentar, demostrando su nivel en ocho platos que parte del público también pudo degustar.

Entre el resto de bases y limitaciones para los profesionales, destacaban el uso mínimo de dos unidades de galera por ración y la imposición de un escandallo máximo de 8 euros por plato. El jurado probó los platos a ciegas, explorando las diferentes propuestas de los profesionales con una deliberación equilibrada.

Además de los participantes que alcanzaron el podio, se presentaron interesantes propuestas como una Galera sobre colágeno de cerdo y esencia de crustáceos, elaborada por el chef Victor Alfageme, o unos Dumplings rellenados de galera curada servidos en un caldo de thai de galera con setas, ejecutada por Marc Santamaria, entre otros.

El concurso marca la recta final de la 21.ª edición de las Jornadas de la Galera y la Cocina Marinera, que se llevarán a cabo en Cambrils para promocionar el producto local hasta el domingo 1 de marzo, donde participan una cuarentena de restaurantes.