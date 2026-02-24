La Enciclopèdia Castellera estrena su versión en línea con los primeros cuatro volúmenes disponibles

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La Enciclopedia Castellera estrenará a partir de esta semana su nueva versión digital gratuita con los primeros cuatro volúmenes disponibles en línea. Repsol, la Coordinadora de Grupos Castellers de Cataluña (CCCC) y Cossetània Ediciones, presentaron este martes el espacio donde podrán consultarse los archivos, artículos e historias del recopilatorio, que también contará con información actualizada. Los nuevos apartados renovarán la información publicada el año 2016 incluyendo registros de los concursos castellers de toda Cataluña y la demarcación hasta el 2024 con aproximadamente 200 autores publicados.

El proyecto se inició ahora hace un año y medio y prevé seguir actualizando información sobre la historia castellera, así como publicar los siguientes cuatro volúmenes finales de la Enciclopedia, previsiblemente, a principios del 2027. «El mundo casteller no se podía permitir no tener la Enciclopedia adaptada a la situación actual», explicaba al director de la Enciclopedia, Xavier Brotons.

En este sentido, la propuesta tendrá varios espacios digitales que, a través de cada artículo, permitirán contextualizarse con atajos intuitivos y artículos revisados. «La clave del éxito del proyecto es poner el conocimiento a disposición de todo el mundo», indicó el presidente de la CCCC, Albert Torres, haciendo referencia al hecho de que, actualmente, «muchos adolescentes se interesan por los castillos y ahora tienen un lugar donde formarse y saber de donde vienen».

La nueva plataforma ha sido inspirada en el modelo de las «grandes enciclopedias digitales modernas, con búsquedas avanzadas por términos específicos, como nombres de castillos, grupos, fechas o plazas, ofreciendo resultados cruzados entre los diferentes volúmenes de manera inmediata. El trabajo más laborioso, de acuerdo con la organización, ha sido la adaptación del formato al apartado digital, «respetando la idea y la esencia» del proyecto.

Cuatro primeros

El primero y el segundo volumen están dedicados a la historia, abarcando desde los antecedentes hasta la Guerra Civil, y desde la posguerra hasta la actualidad, respectivamente. El tercer volumen se centra en la técnica castellera y la ciencia que hay detrás de los castillos, mientras que el cuarto volumen se enfoca únicamente en los aspectos sociológicos y antropológicos.

Durante el acto, el director del Complejo Industrial de Repsol en Tarragona, Javier Sancho, resaltó que el mundo casteller «es un hecho genuino de nuestra casa», y que el proyecto «añade un ámbito que también es prioritario para el Complejo de Repsol, dentro del proceso de transformación industrial, la digitalización» para completar con las entidades impulsoras los últimos capítulos.