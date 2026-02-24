El Camp de Tarragona reclama trombectomía 24/7 para mejorar la atención al ictus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Asociación para el Impulso del Área Metropolitana del Camp de Tarragona ha hecho público un posicionamiento firme: garantizar la disponibilidad de la trombectomía las 24 horas del día es una prioridad de salud pública y un derecho esencial para los pacientes de la región. Según los datos asistenciales, el ictus es una emergencia frecuente en el territorio, y cada minuto cuenta para salvar vidas y minimizar secuelas.

El presidente de la asociación, Roc Muñoz, ha subrayado que «no se trata de una reivindicación política, sino de una cuestión de justicia territorial y equidad en el acceso a la sanidad pública». Varios ayuntamientos del Camp de Tarragona, junto con la Diputación, dan apoyo a esta demanda y consideran imprescindible una hoja de ruta clara que permita desplegar el servicio con seguridad clínica, estabilidad profesional y sostenibilidad.

Gerona ya ofrece cobertura completa de trombectomía, y Lleida ha iniciado el proceso para conseguirla. El Camp de Tarragona no puede quedar atrás, y la Asociación se pone a disposición del Departamento de Salud para colaborar en la implementación progresiva del servicio con recursos y calendario definido.

«Pedid el mismo servicio que otras demarcaciones ya tienen: lo mismo significa tiempo, oportunidades y vidas salvadas,» ha concluido Muñoz, insistiendo en la importancia en garantizar atención continua y equitativa para los pacientes con ictus.