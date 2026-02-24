SALUD
El Camp de Tarragona reclama trombectomía 24/7 para mejorar la atención al ictus
La Asociación para el Impulso del Área Metropolitana exige que el territorio ofrezca cobertura continuada
La Asociación para el Impulso del Área Metropolitana del Camp de Tarragona ha hecho público un posicionamiento firme: garantizar la disponibilidad de la trombectomía las 24 horas del día es una prioridad de salud pública y un derecho esencial para los pacientes de la región. Según los datos asistenciales, el ictus es una emergencia frecuente en el territorio, y cada minuto cuenta para salvar vidas y minimizar secuelas.
El presidente de la asociación, Roc Muñoz, ha subrayado que «no se trata de una reivindicación política, sino de una cuestión de justicia territorial y equidad en el acceso a la sanidad pública». Varios ayuntamientos del Camp de Tarragona, junto con la Diputación, dan apoyo a esta demanda y consideran imprescindible una hoja de ruta clara que permita desplegar el servicio con seguridad clínica, estabilidad profesional y sostenibilidad.
Gerona ya ofrece cobertura completa de trombectomía, y Lleida ha iniciado el proceso para conseguirla. El Camp de Tarragona no puede quedar atrás, y la Asociación se pone a disposición del Departamento de Salud para colaborar en la implementación progresiva del servicio con recursos y calendario definido.
«Pedid el mismo servicio que otras demarcaciones ya tienen: lo mismo significa tiempo, oportunidades y vidas salvadas,» ha concluido Muñoz, insistiendo en la importancia en garantizar atención continua y equitativa para los pacientes con ictus.