Red Eléctrica centra en Tarragona su inversión más ambiciosa en España, con 200 millones

Una de las actuales torres de la MATE que se desmantelarán para construir una nuevaArnau Martínez

Red Eléctrica de España (REE) invertirá este año unos 56 millones de euros en Cataluña, un 7,7% más que en el 2025, y prepara la renovación de la línea que permitirá la electrificación de la industria petroquímica de Tarragona, que es «su proyecto más importante en la Península Ibérica».

Así lo ha explicado en una entrevista con EFE la delegada de Redeia en Cataluña, Trinidad Sala, que subraya que la renovación de la línea que da servicio a la petroquímica es también un proyecto clave para Cataluña, porque busca garantizar la electrificación de este polo industrial y dar apoyo a «la descarbonización de la economía de la provincia de Tarragona».

REE, que es el transportista y operador del sistema eléctrico español y está integrado a Redecía, considera prioritaria la renovación de lo que se denomina eje Escatrón (Teruel) - Els Aubals (Tarragona) - La Secuita (Tarragonès), ya que la instalación actual tiene algunos tramos del año 1968.

Se trata, en consecuencia, de construir una nueva línea que funcione al mismo tiempo en 400 kV y en 220kV -la línea será doble, pero con un solo trazado- y después desmantelar el actual de 220 kV.

Con este proyecto se busca conseguir un aumento de capacidad para el nuevo eje, de manera que pueda asumir un flujo de energía del entorno «de los 3.000 o 3.200 MW», delante de los 450 MW actuales.

Un proyecto de unos 200 millones de euros

Aunque REE pretende que el nuevo trazado vaya el más enganchado posible a la línea actual, afronta ahora el reto de tramitar un proyecto que implica un total de 33 ayuntamientos catalanes -con unos 1.200 propietarios- y 9 poblaciones aragonesas, ya que la línea suma unos 170 kilómetros -unos 181 en total si se cuenta su desarrollo no lineal, es decir, todas las ramificaciones que comporta.

La línea está actualmente en pleno proceso de información pública, por lo cual ya han empezado a recibir alegaciones, y por lo cual Sala espera que, si todo va bien, la línea pueda empezar a construirse dentro de un año y medio o dos años.

La renovación de este eje comporta una inversión total en torno a los 200 millones -contante la inversión acumulada que se hará en todo el periodo que tarde en ejecutarse- y supone el proyecto más importante que lleva a cabo actualmente REE en la Península sin contar las interconexiones con Francia u otros relacionados con las islas.

La mayoría de proyectos de Red Eléctrica en Cataluña se ejecutan en más de un ejercicio, por lo cual la inversión de 2026 incluye la parte proporcional de desarrollo de cada proyecto.

A la espera de la nueva planificación

Aunque la inversión imputable estrictamente a este año es de estos 56 millones de euros mencionados, Sala apunta que los proyectos que tiene actualmente en marcha REE en Cataluña, teniendo en cuenta sus diferentes fases de desarrollo, rondan los 400 millones de inversión acumulada.

Mientras tanto, REE está a la espera de la aprobación de la nueva planificación de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica hasta el año 2030.

Otro gran eje en el cual trabaja Red Eléctrica es el Mangraners-Espluga-Begues, una línea de 220 kV -con un presupuesto aproximado de unos 74 millones- que empezó a construirse a finales de 2023 y que la compañía confía que «entre en servicio en el 2027».

Se trata de una línea de 117 kilómetros que se renueva sobre sí misma, por los cuales se va conectando tramo a tramo, y que tiene por ahora unos 60 kilómetros renovados.

El proyecto, que implica conectar la provincia de Lleida con la de Barcelona, consiste en una renovación de la línea actual, de manera que se aprovecha el trazado existente para pasar de una a dos líneas y para aumentar su capacidad, todo eso con un trazado con un menor número de torres.

Asimismo, REE ha culminado el proceso de información pública de la nueva línea de 200 kV entre Peñalba (Huesca) y Mangraners (Lleida), un proyecto con una inversión de unos 67 millones.

Con respecto a la provincia de Girona, REE está definiendo el llamado eje Farners-Riudarenes y este año la compañía se propone iniciar la tramitación de un proyecto -con un presupuesto estimado de unos 38 millones de euros- muy ligado a la puesta en marcha de la desalinizadora de la Tordera y al apoyo a la distribución eléctrica del sur de la Costa Brava, entre otros objetivos.

REE también trabaja en mejoras de la interconexión eléctrica con Andorra. En concreto, prevén construir dos líneas de 220 kV, lo cual requiere una subestación nueva a Adrall, un proyecto sufragado principalmente por el país pirenaico y el coste del cual es de unos 20 millones.

Renovación de cables subterráneos en Barcelona

En la provincia de Barcelona, después de poner en marcha la nueva subestación de Abrera, de 220 kV, al principio del año pasado, que da servicio a industrias de tanto de peso como Seat, REE tiene en marcha también desde 2025 un proceso de renovación de tres cables subterráneos en Barcelona y su área metropolitana que suman en torno a unos 20 kilómetros.

Este proyecto comporta una inversión de unos 30 millones de euros. Asimismo, REE trabaja en la ampliación de la subestación de Cerdà, que da servicio en el Puerto de Barcelona.

REE se encarga de garantizar la seguridad y continuidad del sistema eléctrico y gestionar el transporte de energía en alta tensión, para que después las distribuidoras lleven esta energía desde las redes de transporte hasta las viviendas -mediante las líneas de distribución-, y las comercializadoras la vendan a los consumidores.