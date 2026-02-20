La Xatonada Popular soplará este domingo las 40 velas en El Vendrell

El Vendrell vivirá este domingo, 22 de febrero, una nueva edición de la Xatonada Popular, una cita que convertirá la Rambla en punto de encuentro para familias, grupos de amigos y amantes del xató. La organización prevé servir más de 3.000 raciones de este plato emblemático del Gran Penedès y completar la jornada con una feria de productos alimentarios naturales y artesanales, con ingredientes y otras propuestas de proximidad para reproducir la receta en casa. La fiesta, impulsada por el Ayuntamiento de la villa, cuenta con la colaboración de Comerç del Vendrell y de la Generalitat, y con el apoyo de la DO Siurana, la Ruta del Xató, el Pasaporte Edunauta y el CEOLPE (Centro Oleícola del Penedès).

El programa, que se desarrollará íntegramente en la Rambla del municipio, arrancará a las 10 horas con el 40.º Concurso de Maestros Xatonaires. A las 11 horas habrá reparto de xató y venta de tiques (a siete euros la ración) en el estand de la Xatonada, y a las 11.30 horas se celebrará la 39.ª Exhibición de Xatonaires Infantiles. A las 12.30 horas se presentarán los postres del Centenario de los Nens del Vendrell y, seguidamente, habrá sorteo de aceite y de productos del territorio. Después se descubrirá una placa dedicada a Paco Azuaga, impulsor de la Xatonada Popular y Maestro Xatonaire de Honor, y se anunciarán los ganadores del concurso y la investidura de la Maestra Xatonaire de la edición del año anterior. Durante toda la mañana estará el Bus del Plan de Gobierno de la Generalitat de Catalunya, una campaña itinerante para explicar las acciones del Gobierno en cada territorio y dar a conocer iniciativas institucionales al público asistente.

Bases del concurso

En cuanto al concurso, pueden participar personas adultas nacidas en 2010 o antes, con plazas limitadas por orden de inscripción, y todos deben lucir el delantal creado para el evento. Cada concursante debe aportar materias primas y utensilios, aunque la organización facilita una cazuela conmemorativa. Es imprescindible elaborar la salsa con mortero in situ, en el recinto y dentro del horario establecido (de 10.30 a 11.30 h), con los ingredientes tradicionales de la salsa de xató de El Vendrell; desde las 9 h habrá fuego para asar, con prioridad para los productos de la salsa. La degustación se realizará con anonimato de autoría: se puntúa el sabor y, si procede, la presentación, y el veredicto se conocerá a las 13 h. Habrá premios en bonificaciones a la tarjeta cliente de Bonpreu y Esclat: 400, 200 y 150 euros, canjeables posteriormente en el supermercado de El Vendrell. Para reservar tiques de xató, pueden adquirirse en Comerç del Vendrell (ctra. del Dr. Robert, 33), de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 17 a 19 horas.

Habrá una feria de productos naturales y artesanos y se servirán más de 3.000 raciones