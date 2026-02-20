Nuevos conciertos benéficos para llevar agua potable a niños de Ruanda

El pasado octubre iniciaba su camino el proyecto benéfico Amb cor, la música que transforma y, desde entonces, la Asociación DoMiFa ha impulsado once conciertos solidarios que han permitido recaudar fondos para la Asociación Amics de Rwanda. Gracias a esta iniciativa ya se ha facilitado el acceso a agua potable a casi 7.000 niños, un logro que da una dimensión muy concreta a la fuerza transformadora de la música. Las actuaciones han formado parte de tres producciones diferentes con repertorios diversos y han consolidado un proyecto que combina cultura, compromiso social y participación ciudadana. Este marzo se presenta Un cor, una veu. Moltes veus, un cor, nueva propuesta participativa del coro Arsmusica abierta a cantores de la demarcación, preparada con ensayos intensivos desde el mes de enero.

Calendario de los conciertos solidarios que se llevarán a cabo durante el mes de marzo en la demarcación.Diari Més

La producción ofrecerá cuatro conciertos en Tarragona (1 de marzo), Creixell (8 de marzo), Reus (14 de marzo) y Montbrió del Camp (15 de marzo). El programa quiere ser una metáfora de la unión de las voces: cuantos más coros y más personas implicadas, mayor capacidad de generar impacto solidario. Se interpretarán piezas desde la monodia —como el canto gregoriano— hasta obras a ocho voces y doble coro, con acompañamiento instrumental de Josep Mateu (piano, órgano, viola de rueda y percusión) bajo la dirección de David Molina. El apoyo de Neteges Mes Net de Riudoms y la Farmacia Esther de Tarragona ha permitido cubrir gastos y garantizar que la recaudación se destine íntegramente a Amics de Rwanda.