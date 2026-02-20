Les escuelas de Torredembarra tendrán un nuevo grupo de I3 el próximo curso

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Les escuelas de Torredembarra contarán, a partir del próximo curso 2026-2027, con un grupo más en el ámbito de educación de I3. Una demanda del consistorio que se consiguió después de acordar la medida con el departamento de Educación durante las últimas semanas.

El concejal de Educación José García adelantó al medio Ona La Torre que los seis grupos de educación infantil actuales se ampliarán a siete para rebajar la presión que arrastran las escuelas de la localidad. En total, serán dos en las Escuelas Molí de Vent y Antina, y tres en la Escuela Antoni Roig.

De acuerdo con García, las matrículas vivas que actualmente presionan los centros del municipio podrán liberarse para cumplir con la oferta que pide a la Generalitat. Les últimas datos indicaban que, durante el curso 2025-2026, entre todos los recintos educativos de Torredembarra han llegado a los 89 alumnos nuevos.

Una cuestión que según ha asegurado el concejal al Diari Més, los seis grupos actuales ya no pueden cubrir la demanda. «Tenemos alumnos que han hecho la matrícula fuera de plazo y el próximo curso los tendremos que meter», explicaba García. La reducción de la ratio en los grupos escolares permitirá «aceptar» a los nuevos niños de matrícula viva. Les preinscripciones de las matrículas de educación infantil y primaria se abrirán del 4 al 18 de marzo.

Equilibrio

Con respecto al ámbito de la ESO, los dos institutos de la localidad han iniciado la oferta de este año con siete grupos (cuatro en el Instituto Ramón de la Torre y tres en el Instituto Torredembarra). «Hicimos un grupo más, pero una vez aceptados los alumnos no nos dieron la dotación de profesorado que necesitamos», resaltaba el responsable de Educación, destacando que este año se aplicará un modelo de cuatro grupos a cada instituto para «cubrir la demanda».

Una situación que, anualmente, depende de la oferta final que reciban durante los periodos de preinscripción y que variarán según los alumnos que lleguen otros municipios. En el caso de los institutos, este periodo será entre el 6 y el 18 de marzo.