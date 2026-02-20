Los Bombers reciben 13 avisos en Tarragona y el Ebre desde las 21 horas hasta las 8h. por el viento

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han realizado 13 salidas desde las 21 de la noche de jueves finos las 08 de este viernes relacionadas con el temporal de viento que afecta al Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre desde el jueves por la mañana. De estas, 12 actuaciones se han hecho en el Camp de Tarragona y 1 en las Terres de l'Ebre, por un muro inestable. La mayoría de servicios han sido por caída de árboles y para asegurar elementos inestables.

En Reus, los Bombers se desplazaron hasta la avenida Salou y tuvieron que cortar una palmera de grandes dimensiones que se movía mucho a causa del viento y suponía un peligro para la ciudadanía. Los bomberos la serraron y la retiraron de la vía. La zona estuvo cortada al tráfico hasta finalizar el servicio.

Los bomberos trabajando en el Polideportivo de Torredembarra.Bomberos

En Torredembarrra, los bomberos tuvieron que actuar en el Polideportivo ya que varias placas metálicas del techo se habían levantado por la fuerza del viento.

El jueves por la noche, de las 19 h. hasta las 21 horas, los Bombers recibieron 103 avisos en el Camp de Tarragona y 16 en las Terres de l'Ebre.

Se espera que durante el día de hoy el viento vaya a la baja y que al mediodía la situación esté normalizada. Las rachas de viento hoy han llegado a los 119 km/h en l'Hospitalet de l'Infant seguido de la Riba con 106 km/h; Ulldecona con 101 km/h; el Perelló con 98 km/h; la Selva del Camp con 90 km/h; Reus con 76 km/h; y Tarragona con 56 km/h.

Este viernes ya no hay restricciones para la circulación de camiones en la AP-7 entre Cambrils y Amposta y la situación en Rodalies y los trenes hacia Valencia está normalizada.

497 llamadas al 112

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 497 llamadas por el temporal de viento desde la madrugada de jueves. Durante la última noche las llamadas han ido a la baja, con un total de 22 desde las diez de la noche de jueves y hasta las siete de la mañana de viernes. Del total de avisos recibidos desde que empezó el episodio, la mayoría se han hecho desde el Barcelonès (36,38%), el Baix Camp (16,43%), el Tarragonès (12,68%) y el Baix Llobregat (6,57%). Por municipios, destacan Barcelona (128), Tarragona (33) y Reus (29).