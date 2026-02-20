Así será el futuro Riuet de Coma-ruga: más vegetación para paliar el impacto turístico

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La zona del Riuet de Coma-ruga, en el municipio del Vendrell, tomará una nueva forma a partir de este mes de marzo con una renaturalización que pretende revitalizar el espacio. El objetivo principal del proyecto es reducir la presión del caudal actual, así como transformarlo en una zona de baño con una mejor calidad del agua, con más vegetación y más amplia para paliar el impacto que tiene el turismo sobre el recinto patrimonial.

La propuesta abarcará los 95 metros de longitud del tramo, afectando a 33.333 metros cuadrados. El presupuesto final será de más 589.000 euros después de adjudicarse en la empresa BIGAS Grup SL. esta semana y tendrá un plazo de ejecución querido de entre tres y cuatro meses para estar finalizada antes de iniciar el verano.

El informe sobre la nueva propuesta señala varias modificaciones que prevén poner solución al «deterioro» que ha sufrido la zona durante las últimas décadas. Se eliminará la estructura actual, diseñada a finales del siglo XX y compuesta por muros de 60 centímetros, con el fin de integrar el Riuet en el trazado urbano del paseo marítimo. En este sentido, la adaptación del caudal se llevará a cabo para ajustarse al cambio climático y a los constantes aumentos del nivel del mar a través de la creación de pequeñas playas cerca del Riuet.

Estas nuevas superficies, de 2.850 metros cuadrados en total, también permitirán un «acceso universal» y «acoger de una manera óptima el volumen actual de usuarios», generando «nuevos espacios de socialización» y juego. En el entorno, además, se introducirán habitados específicos para «favorecer la biodiversidad» y se renovará la vegetación de la zona para «adecuarla a la realidad natural» del Riuet.

Parte de esta «transición» residirá en la creación de un nuevo espacio natural entre el paseo marítimo de Coma-ruga y el ámbito del Riuet, que prevé «reducir el impacto visual» sobre el paisaje.

El nuevo trazado también contará con zonas de sombra estratégicas para el verano, al margen del paseo y a las orillas del Riuet para dotar de más «confort térmico» a los usuarios. El ámbito también se cerrará con un abalizamiento permanente de madera, que protegerá las áreas sensibles y ofrecerá indicaciones con nueva señalización informativa sobre el patrimonio natural del Vendrell.

El ámbito del Riuet prevé una transformación integral después de años «de acumular desperfectos», de acuerdo con el informe. Después de obtener popularidad a mediados de siglo XX por sus propiedades terapéuticas, el espacio se ha deteriorado a causa de la integración «de elementos artificiales». «Los muros no son naturales, queremos un espacio que no parezca una piscina», indicaba el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.

Durante las últimas décadas, también se construyeron dos colectores de aguas pluviales que desembocan directamente en el caudal y que, según el informe, «han comprometido progresivamente» la calidad de las aguas del Riuet.

La documentación presentada por el consistorio también advertía que «la presión turística, la artificialització acumulada y la degradación ambiental han puesto en riesgo su calidad ecológica», complementándose con el crecimiento de establecimientos turísticos cerca del recinto y el uso de accesos de manera incorrecta.

Ahora, el Riuet espera una transformación histórica que lo devuelva a su caudal natural e incremente la presencia animal y vegetal al trazado. Este verano será el primer periodo de prueba para comprobar su nueva forma, que podría atraer hasta diez nuevas especies animales entre insectos, moluscos, pájaros y reptiles. El estudio también ha determinado que los trabajos se tendrán que hacer con cuidado para no modificar las condiciones ambientales.