ERC propone un plan de choque en la AP-7 y un consorcio de inversiones para frenar el «colapso viario»

ERC ha registrado en el Parlament una batería de propuestas para afrontar el «colapso viario» que sufren las principales carreteros del país. Los republicanos atribuyen la situación a la falta de inversiones del Estado en la red vial estatal en Cataluña, que aseguran que ha provocado más episodios de congestión y siniestralidad. Entre las iniciativas que aprovecha para proponer, ERC plantea un plan de choque específico para la AP-7 y reclama acelerar la creación del Consorcio de Inversiones entre el Estado y la Generalitat.

El pleno del Parlament votará la próxima semana la moción de ERC, que incluye un plan de choque para la AP-7 en Cataluña. La propuesta contempla actuaciones como la renovación del firme, mejoras de la señalización, más elementos de seguridad, intervenciones en puntos negros y medidas de gestión del tráfico en episodios de congestión.

La iniciativa también reclama al Estado un plan integral para modernizar todas las carreteras de su titularidad, como la A-2, la A-7, la AP-7, la N-340, la N-II o la N-260. Según el texto registrado, el objetivo es evitar situaciones de riesgo como el hundimiento reciente en la A-2 en Ribera d'Ondara o la elevada siniestralidad de la AP-7 desde la liberación de los peajes, hace cinco años.

ERC también ha puesto el acento en el mal estado del Eje Pirenaico (N-260), una situación que el partido ya denunció recientemente al Senado. La moción incorpora igualmente otras medidas en puntos concretos de la red vial, como el desdoblamiento de la N-II entre la frontera francesa y Tordera o la construcción de un tercer carril entre Vila-seca y Ulldecona.