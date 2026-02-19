Los Bombers atienden 102 avisos por el viento durante la mañana, 15 en Tarragona y 7 en el Ebre

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han atendido una sesentena de avisos relacionados con el temporal de viento (102) desde las siete de la mañana hasta las once. La mayor parte de estos incidentes se han registrado en las regiones Metropolitano Sur (43) y Metropolitano Norte (25). Además, en la de Tarragona se han contabilizado 15, y en las Terres de l'Ebre 7. La mayoría de servicios han sido por caída de ramas y asegurar objetos en las fachadas o tejados.

Protección Civil ha activado la fase de alerta del plan Ventcat, y el Servicio Meteorológico de Cataluña ha previsto rachas de viento superiores a los 100 km/h en buena parte del territorio hasta el viernes. El viento puede tener especial afectación en el Pirineo y Prepirineo y en la mitad sur de Cataluña. Ninguno de los incidentes gestionados por los Bombers ha sido de gravedad.

Como consecuencia de la borrasca Pedro, la circulación de trenes de la R16 entre Tarragona y Tortosa ha quedado suspendida ha causa de las fuertes rachas de viento que afectan a esta zona de Cataluña. Adif también ha decidido cancelar la circulación ferroviaria entre la Comunidad Valenciana y Cataluña este jueves entre las 11.00 h y las 16.00 h.

Además, el Servei Català de Trànsit ha restringido la circulación de vehículos pesados de más de 7,5 toneladas por la AP‑7 entre Cambrils y Amposta en ambos sentidos. Como vías alternativas recomiendan la A-7 y la N-340. En estas tendrán que circular por el carril derecho, no podrán hacer adelantamientos y tendrán que circular a una velocidad máxima de 80 km/h.