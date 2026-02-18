Restricciones en la AP-7 por la borrasca Pedro: los camiones de más de 7,5 toneladas no podrán circular

Imagen de archivo de un camión volcado por el viento al AP-7 en Vandellós.

El Servicio Catalán de Tráfico ha activado restricciones a raíz de un nuevo episodio de ventoleras muy intensas, que afectará a partir de mañana a varios puntos del país,sobretot en las comarcas tarraconenses. Por este motivo, los vehículos pesados de más de 7,5 toneladas tendrán que cumplir restricciones en vías de alta capacidad.

Tendrán la obligación de circular por el carril derecho, prohibidos los adelantamientos y tendrán que circular a una velocidad máxima de 80 km/h.

Además se establece una restricción de circulación por l'AP‑7 entre Cambrils y Amposta en ambos sentidos que afectará a todos los vehículos pesados de más de 7,5 t.