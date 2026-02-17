Diari Més

La primera reunión entre International Paper y los trabajadores, sin avances: 200 empleos en juego en Tarragona

El proceso supondría el despido de unas 200 personas, con más de un centenar en Montblanc y unas 90 en Valls

Fachada de la planta de International Papel en Valls, en la que se han visto afectadas un total de 91 personas.

La primera reunión entre International Paper y los comités de empresa de las plantas de Valls y Montblanc ha finalizado sin conclusiones, según ha informado TAC12. La empresa ha defendido que el cierre responde a razones productivas y organizativas, mientras que los trabajadores mantienen su exigencia de preservar los puestos de trabajo.

El proceso supondría el despido de unas 200 personas, con más de un centenar en Montblanc y alrededor de 90 en Valls. Los representantes de los trabajadores han reiterado que no aceptarán el cierre y esperan que las próximas reuniones puedan abrir vías de negociación reales con la compañía.

Mientras tanto, las administraciones han mostrado su apoyo institucional y han confirmado la existencia de empresas interesadas en la compra de las plantas, una opción que International Paper, por el momento, no contempla. 

