El sindicato Metges de Catalunya cifra en un 24% el seguimiento de la huelga en Tarragona

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El sindicato Metges de Catalunya cifra el seguimiento de la huelga del colectivo de este lunes en un 39%. Por territorios, el sindicato convocante del paro indica que, en las comarcas de Barcelona, el seguimiento es del 45%; en las de Girona, del 47%; en Tarragona, del 24%, y en Lleida, del 19%. Por ámbito asistencial, cifra el seguimiento en un 44% en la atención primaria y en un 25%, en los hospitales.

Los médicos de todo el Estado están llamados a la huelga durante toda la semana para reclamar un convenio propio y otras medidas que introduzcan mejoras, sobre todo vinculadas al agotamiento profesional y la sobrecarga. El sindicato catalán ha hecho una convocatoria propia de huelga este lunes y viernes para interpelar directamente al Departament de Salut.

A nivel estatal, la convocatoria de huelga es más amplia y es para los cinco días de la semana, según ha llamado al comité de huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y en que se han integrado organizaciones autonómicas, entre ellas Metges de Catalunya, que da apoyo. Así pues, los médicos catalanes pueden ir a la huelga toda la semana bajo el paraguas estatal, pero Metges de Catalunya ha decidido centrarse en dos jornadas, la de este lunes y viernes, para interpelar a la consejería en sus reivindicaciones.

Según datos del sindicato, mayoritario en el colectivo de médicos, unos 30.000 profesionales están llamados a la huelga en Cataluña. Con todo, en las huelgas de profesionales sanitarios, los servicios mínimos son altos, ya que se tienen que garantizar las urgencias; las unidades vitales, como las UCI, hemodiálisis, neonatología, partes o tratamientos de radioterapia y quimioterapia, y las operaciones inaplazables, entre otras actividades.