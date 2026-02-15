El viento rebaja su intensidad, pero todavía hay rachas que superan los 100 km/h en el Ebro

El temporal de viento ha rebajado su intensidad en las últimas horas a los dos extremos de Cataluña, pero todavía hay rachas que superan los 100 km/h en las Terres de l'Ebre y extremo norte del Ampurdán. Destacan registros como los 118 km/h de l'Hospitalet de l'Infant, los 114,5 km/h del Perelló, los 100,1 km/h de Miami Playa o los 100 km/h del Vendrell, según los datos de las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) y Meteoclimatic.

El golpe de viento máximo del episodio se ha producido a Portbou-coll dels Belitres con 172,1 km/h. Protección Civil sigue pidiendo precaución en los desplazamientos y actividades al aire libre, especialmente en los desfiles de Carnaval y las actividades deportivas en el exterior.

La previsión del SMC es que el viento de mistral y tramontana pierda fuerza progresivamente a lo largo del domingo, aunque no será hasta bien entrado el mediodía que no aflojará claramente en el sur. Protección Civil ha desactivado la alerta por fuerte oleaje, con olas que no superarán los 2,5 metros en la costa del Alt y el Baix Empordà, pero sí que mantiene la prealerta por riesgo de aavalanchas, ya que se mantiene fuerte (4 sobre 5) en el Arán y Franja Norte de la Pallaresa.

En el resto de sectores el peligro de avalanchas es marcado (3 sobre 5). Se pide mucha prudencia también con el fuerte viento y la ventisca a las cotas altas del Pirineo.

Cerca de 900 llamadas al 112 y unos 750 avisos a los Bombers

El nuevo temporal de viento vinculado a la borrasca Oriana ha dejado cerca de 900 llamadas en el teléfono de emergencias 112. La gran mayoría (81%) han sido para comunicar riesgos estructurales, como ramas o árboles caídos, mobiliario urbano en mal estado y elementos de edificios inestables.

Por comarcas, las comunicaciones se han recibido mayoritariamente del Barcelonès (18%), Baix Ebre (17%), Baix Llobregat (13%) y Montsià (12%). Por su parte, los Bomberos de la Generalitat han atendido unos 750 avisos relacionados con la ventolera, especialmente al Metropolitano Sur (206), Terres de l'Ebre (178) y Tarragona (141).

Aproximadamente la mitad de los avisos recibidos remitían en árboles, ramas y palos de alumbrado y telefonía desplomados encima calles, carreteras y, en algunos casos, edificaciones. No hay, sin embargo, ningún recinto habitado que haya sufrido daños graves. El resto de avisos han estado, mayoritariamente, por daños en cubiertas y placas solares, daños en edificios y mobiliario urbano como farolas o señales de tráfico estropeado.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha informado de que se han recibido 15 alertas por el temporal de viento, con cinco pacientes trasladados a diferentes centros sanitarios, ninguno de ellos de gravedad.