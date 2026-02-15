El Govern prepara un plan para proteger y renaturalizar 91 municipios del litoral ante los riesgos climáticos hasta el 2100

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en una visita a la zona de las Madrigueres del Vendrell

El Govern prepara un plan para proteger el litoral ante los riesgos del cambio climático. Se trata de una hoja de ruta que involucra 91 municipios, 70 costeros y 21 de interior, y pretende consensuar qué modelo de costa tiene Cataluña hasta el 2100.

El documento englobará elementos vinculados a la protección del medio ambiente, el urbanismo y el turismo y definirá, por ejemplo, limitaciones de usos del suelo según el riesgo de inundación o las actuaciones que se pueden hacer en caminos de ronda. El objetivo del Govern es garantizar el futuro y la sostenibilidad del litoral catalán, teniendo en cuenta que un 70% podría ser «muy vulnerable» al riesgo de inundaciones antes del 2060 y que dos de cada tres playas han perdido arena en los últimos 70 años.

El Departamento de Territorio prevé que el llamado 'Plan de Protección y Ordenación del Litoral' (PPOL) se apruebe definitivamente el primer semestre del 2028. Este lunes hará una nueva pasa para tener el documento final y abrirá la fase de participación ciudadana.

La costa catalana en cifras

El plan pretende abarcar toda la longitud de la costa catalana. En conjunto, si se cuentan los puertos en línea recta, son 692 kilómetros de longitud, de los cuales más de la mitad son precipicios o costa baja (56%), el 22% playas urbanas, el 17% playas naturales y el 5% puertos u obras marítimas. La zona de influencia será de un kilómetro tierra adentro -un poco superior en ríos y lagunas- y 22 kilómetros mar adentro. Es decir, combinará una parte terrestre y otra marítima.

El Govern ha llevado a cabo ya una fase de trabajo de campo previa y ha constatado que entre 1956 y 2019 de las 564 playas o tramos de plata analizados, un 21% presentan una tasa de regresión de entre 20 centímetros y un metro al año. Un 3% (17 playas) han perdido más de un metro cada ejercicio. A modo de ejemplo, el Departamento de Territorio ha expuesto que en el Estartit el mar se ha elevado entre 10 y 11 centímetros desde 1990.

La costa catalana representa un 7% del territorio y concentra más del 42% de la población. En verano, de hecho, la población puede aumentar hasta los 7 millones de personas. Esta parte del territorio representa cerca del 75% de la oferta turística y aporta hasta el 14,5% del PIB catalán. Asimismo, la economía azul -que aparte del turismo engloba la pesca, el transporte marítimo y las actividades náuticas- generó un valor añadido bruto (VAB) de casi 5.000 millones en el 2021, ocupando más de 103.000 personas, según los datos del Govern.

La pérdida de habitabilidad y la gestión de múltiples administraciones, los problemas

El PPOL se ha fijado dos grandes problemas a resolver. Por una parte, cuestiones relacionadas con la pérdida de habitabilidad del litoral. Es decir, el litoral cada vez es menos apto para vivir atendido los cambios físicos que hay en algunos espacios por las erosiones o inundaciones recurrentes, por ejemplo, en la zona del delta del Ebro.

Por otra parte, se fija en el «desbarajuste» de administraciones que tienen competencias sobre el litoral. Actualmente, las obras de interés general son responsabilidad del Estado, los usos y la gestión de la Generalitat y el planteamiento de los ayuntamientos. Fuentes del Govern defienden que el plan también pretende fijar como se articula la «gobernanza compartida» para hacer un «buen uso» del litoral, sin modificar la distribución de competencias actual.

A causa de las grandes diferencias de escala y la casuística «extremadamente diversa», Territori prevé que la hoja de ruta combine medidas estratégicas, pensadas por grandes ámbitos costeros, y otros que bajarán hasta escala local. A nivel jurídico, tendrá la naturaleza propia de los planes directores urbanísticos (PDUs).

Elevado grado de incertidumbre climática

Para elaborar el PPOL, de entrada, el Departamento de Territorio admite un elevado grado de incertidumbre climática y por este motivo fija dos escenarios para el 2050 y 2100: uno «continuista», si se implementan políticas de sostenibilidad, y uno de «pesimista», fijado en caso de que se dupliquen los impactos del cambio climático.

En el escenario «continuista», el Govern prevé que hacia mediados de siglo se podrían inundar 7.000 hectáreas del litoral, sobre todo del delta del Ebro, el Llobregat y la Plana del Ampurdán, y el retroceso medio de la costa catalana sería de unos 13 metros. En cambio, en el horizonte «pesimista» en el 2100 se podrían haber inundado casi 21.000 hectáreas de litoral, dos veces la superficie de Barcelona, afectando también municipios con una fachada costera de cota alta.

Con respecto a medidas, el PPOL podrá, por ejemplo, actualizar el actual catálogo de clasificación de las playas, establecer casos en que no se pueden otorgar autorizaciones o concesiones cuando haya riesgo de inundaciones o definir áreas de protección especial.