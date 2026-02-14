¿Cuáles son los municipios más afectados por el fuerte viento en el territorio?

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

El sur de Cataluña, y especialmente la demarcación de Tarragona, se encuentra este sábado bajo una situación de riesgo elevado por el fuerte viento. Les previsiones apuntan en rachas muy violentas que podrían llegar —e incluso superar puntualmente— los 140 km/h en varias comarcas. El Servicio Meteorológico de Cataluña ha activado un aviso ante la posibilidad de vientos excepcionales en el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp y la Ribera de Ebro.

Como medida preventiva, Protección Civil de la Generalitat mantiene en fase de alerta el plan VENTCAT y ha hecho llegar mensajes de emergencia a los teléfonos móviles de la población de las Tierras del Ebro y del Baix Camp. Se pide evitar desplazamientos innecesarios y suspender actividades al aire libre mientras dure el episodio.

Este temporal de viento está relacionado con la entrada de una nueva borrasca. El momento más crítico se concentrará durante la jornada del sábado, con vientos del norte y noroeste muy intenso, sobre todo en zonas elevadas y puntos expuestos del tercio sur del país.

Les afectaciones ya han empezado a hacerse notar. Al AP-7, un vehículo pesado ha volcado cerca de l'Hospitalet de l'Infant en dirección norte, provocando el corte de la vía y desvíos del tráfico hacia la N-340. En la Ametlla de Mar, la caída de árboles ha complicado la circulación, con sólo un carril habilitado en sentido sur. Paralelamente, se han aplicado restricciones al paso de camiones de gran tonelaje en varios tramos de la autopista por el alto riesgo asociado al viento.

El temporal también ha tenido impacto en el transporte ferroviario. Por motivos de seguridad, se ha interrumpido la circulación de trenes de la línea R16 entre Tortosa y l'Aldea-Amposta mientras persistan las rachas más fuertes.

Les autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones, revisar y asegurar elementos que puedan desprenderse de balcones o terrazas y reducir al máximo la actividad al exterior hasta que se desactive la alerta.