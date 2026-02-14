Protección Civil pide la suspensión de los desfiles de Carnaval en el Ebro y Baix Camp

En una entrevista en 'Cataluña Radio', la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha explicado que la intensidad del viento en las zonas del Ebro y el Baix Camp es "más elevada" del previsto inicialmente, y que por eso se ha decidido enviar un aviso ES-Alert. A pesar de eso, ha remarcado que las zonas afectadas por las ventoleras de este sábado están más acostumbradas al fuerte viento y que por eso las infraestructuras pueden aguantarlo mejor, aunque ha reclamado prudencia y evitar actividades en el exterior.

Solé ha destacado que se tendrían que suspender, también, los desfiles de Carnaval de las zonas donde se ha enviado la alerta. En el resto del país, según Protección Civil, la celebración del Carnaval se puede decidir localmente en función de la situación concreta. Protección Civil ha dicho que hay unos 1.700 abonados a Amposta sin luz por una incidencia a la red de media tensión, que se prevé que se pueda resolver a media mañana.

Por otra parte, en la zona del Pirineo, ha dicho que hay que ir "preparados" en los desplazamientos, incluidas cadenas y depósitos llenos. Además, ha reclamado que se eviten las actividades fuera de las zonas habilitadas, ya que hay riesgo de aludes y ventisca prevista. Solé ha justificado que el jueves se activara la alerta y que, en cambio, ahora se haga localmente, por zonas, asegurando que aquel día la situación era otra.