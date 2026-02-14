Alerta de emergencia por el viento en el Ebro y el Baix Camp: se pide limitar la movilidad

Protección Civil ha enviado este sábado por la mañana un mensaje ES-Alert en los teléfonos móviles de las Tierras del Ebro y el Baix Camp (Campo de Tarragona) por el temporal de viento. Protección Civil pide evitar desplazamientos y actividades en el exterior durante la jornada de hoy, incluidos los carnavales. Les rachas de mistral rozan los 150 km/h en el Ebro -especialmente en el Montsià, Baix Ebre y Baix Camp- y extremo norte del Empordà. Sobresalen registros como los 146,5 km/h en Mas de Barberans, los 134 km/h en l'Hospitalet de l'Infant, los 132,8 km/h en el Perelló, los 122 km/h en la Riba, los 119 km/h en la Sénia y los 114,1 km/h en Miami Platja, según los datos de las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) y Meteoclimatic.

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) informa de que se ha restringido la circulación de camiones de gran tonelaje (más de 7.500 kilos) en un tramo de cerca de 150 kilómetros del AP-7, entre l'Arboç (Baix Penedès) y Ulldecona (Montsià), por el vendaval. De hecho, lo AP-7 está cortada este sábado por la mañana en sentido norte en l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) después de que haya volcado un camión y se hacen desvíos por la salida 297 para coger l'N-340. Y sólo hay un carril abierto a lo AP-7 en la Ametlla de Mar -en sentido sur- por la caída de varios árboles.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un centenar de avisos por el nuevo temporal de viento desde la medianoche, sobre todo en las comarcas del sur de Cataluña, y Protección Civil ha activado las protecciones de las líneas eléctricas (dispositivos de seguridad que hacen desconectar temporalmente las infraestructuras). Pasado el episodio, la línea se reconecta automáticamente. Les incidencias se concentran mayoritariamente en el Baix Ebre.