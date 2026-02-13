La R15 de Rodalies continuará con algunos tramos con bus

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Rodalies recuperará este sábado el servicio en la RL4 entre Cervera y Lleida, mientras que la R4, R3, R8, R7 y la R15 continuarán con algunos tramos con bus. Así lo han explicado en rueda de prensa la consellera Sílvia Paneque y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que han detallado que las inversiones en las obras a raíz del accidente de Gelida ya suman un total de 90 millones de euros, una factura que seguirá creciendo.

Asimismo, la red tiene ahora 200 limitaciones de velocidad, de las cuales la mitad se han aplicado por obras de emergencia y la otra mitad corresponden a trabajos que ya se estaban ejecutando. Las limitaciones vinculadas a las obras de emergencias irán desapareciendo en febrero, mientras que el resto hacia abril.«Pueden aparecer algunas nuevas limitaciones, y aparecerán, porque eso tiene que ver también con las obras que se vayan poniendo en marcha», ha advertido también Santano, que ha explicado que a finales de año habrá un 90% menos limitaciones, lo que repercutirá en un «mejor servicio» de Rodalies.

Estas limitaciones afectan concretamente la R15, que tiene el tramo de Reus a Riba-roja d'Ebre cortado porque hay muchas limitaciones de velocidad en pocos kilómetros. Según ha explicado Paneque, la velocidad marcada en este tramo es de 30 km/h, lo que hace que el servicio no sea competitivo. En este contexto, el Gobierno ha decidido, después de reunirse con las plataformas de usuarios, que no reabrirá la línea hasta que no se pueda circular más rápido.

Una de las líneas que continuará cerrada es la R3, que tiene un tramo en obras por el desdoblamiento de la línea y un tramo cortado por los trabajos de emergencia. Sobre esto, Paneque no ha querido concretar cuando se recuperará el servicio, pero ha asegurado que informarán cuando tengan más información.

La R8, de Martorell a Granollers, y la R4, de Sant Sadurní a Martorell, también continuarán sin servicio para los pasajeros en los tramos afectados, pero sí que dejarán pasar trenes de mercancías. La R7 también continúa con un tramo cortado por las obras en la R3.

Se trabaja en 71 puntos

Con todo, unos 400 trabajadores de Adif continúan trabajando en 71 de puntos de la red, un número que se ha reducido desde los 91 iniciales porque ya han acabado una veintena de actuaciones, cosa que ha permitido ir reabriendo líneas. También se han inspeccionado «preventivamente» unos 600 puntos.

El presupuesto de todo «continuará creciendo» en las semanas próximas, pero actualmente está entre los 80 y los 90 millones de euros. «Una respuesta inédita», ha celebrado Paneque, que apostado por la colaboración entre gobiernos, operador y gestor. También ha valorado que la gestión de Òscar Playà al frente de Rodalies de Cataluña ayudará a mejorar la gestión. Santano, por su parte, ha dicho que la semana que viene continuará en Barcelona.

Limitaciones de velocidad

«Pueden aparecer algunas nuevas limitaciones, y aparecerán, porque esto tiene que ver también con las obras que se vayan poniendo en marcha», ha advertido también Santano, que ha explicado que a finales de año habrá un 90% menos de limitaciones, el que repercutirá en un «mejor servicio» de Rodalies.

En este sentido, ha previsto que también habrá limitaciones de velocidad al tramo de los túneles del Garraf cuando empiecen las obras, que aproximadamente será durante la primera quincena de marzo. «Tenemos que trabajar con las luces largas», ha defendido Santano, que ha dicho que los usuarios irán notando mejoras gradualmente.

La R1 necesitará más protección

Santano, por su parte, ha recordado que el acuerdo con los maquinistas, que prevé más recursos humanos y nuevas inversiones, también beneficarà Cataluña. Por otro lado, ha recordado que se ha creado una comisión para evaluar el impacto del cambio climático en la red y ha asegurado que una de las principales carpetas que tendrá es la R1, que circula por la costa.

«A corto plazo tendremos que pensar en proteger», ha sentenciado, a la vez que ha dicho que se trata de un «terreno complicado» porque está cerca del mar.