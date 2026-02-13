Les FP Duales Intensivas, el futuro educativo de Tarragona

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Les formaciones profesionales (FP) siguen demostrando el impacto positivo de su formato en la demarcación. La educación enfocada directamente en la actividad laboral y centrada, además, en los ámbitos más necesitados en la provincia, aumenta cada año su demanda bajo el nombre de formaciones Duales Generales o Duales Intensivas, ofreciendo oportunidades a través de estancias en empresas que forman a miles de alumnos en el Campo de Tarragona.

En esta línea, el futuro de la educación «pasa por las formaciones profesionales Duales», según afirmaba coordinadora territorial de Formación Profesional, Rosa Carbonell.

Ahora, las FP Duales incrementarán su presencia en los centros educativos y empresas de la demarcación después de que la entidad ImpulsCat Sud firmara un nuevo acuerdo con el Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat el pasado mes de enero.

En los últimos años, los alumnos de las formaciones tenían que buscar, en muchos casos, empresas por su cuenta, pero ahora «se facilitará» el proceso para que los alumnos «tengan más puertas abiertas» a la hora de «hacer estancias en la demarcación con las FP Duales Intensivas», explicaba Carbonell.

Aunque en Tarragona predomina la formación profesional General (menos horas de estancia y más de educación) con el 75% de los estudiantes optando por esta opción, desde el 2025 ha incrementado la demanda de la modalidad Intensiva, que ofrece a los alumnos más horas de productividad y aprendizaje en las empresas, entre 1.000 y 1.200 horas. «Es una gran oportunidad porque las empresas se quedan con los estudiantes que han hecho las estancias», destacaba a la coordinadora del Departamento.

El nuevo convenio se centrará en potenciar las «familias» de formación profesional que actualmente crecen en el Campo de Tarragona, entre las cuales destacan la agricultura, la electricidad y electrónica, la mecánica, la informática y la hostelería y turismo, entre las más de 24 tipo de formaciones que pueden encontrarse por toda la demarcación. También facilitará la documentación entre empresas y entitas formativas, que empezará a gestionar la Generalitat ofreciendo un abanico «más amplio» de empresas.

Entre las tendencias que se denotan al territorio, resalta «el interés» que empiezan a tener las empresas por incorporar alumnos: «Nos dicen que necesitan a más estudiantes», indicaba a la responsable, Rosa Carbonell.

Iniciativa local

Los hechos se reflejan en los datos, que indican que el 28,8% de los alumnos realiza sus estancias en empresas locales de la demarcación, según el último informe sobre el Estado de las FP Duales de la Generalitat, publicado el año 2024.

Les formaciones también mejoran cualitativamente cada año. Sólo el 2,14% de los alumnos presenta dificultades para encontrar empresas de estancia y un gran porcentaje acaba encontrando un sitio de trabajo después de las prácticas profesionales. De este número de estudiantes, más del 90% muestra satisfacción después de su experiencia en empresas del Campo de Tarragona, y de la misma manera lo expresan las corporaciones, también con más del 90,5% de valoración positiva.

A partir del curso 2026-2027, las FP Duales de Tarragona continuarán con un formato «adaptado a la realidad laboral». La coordinadora territorial de Formación Profesional afirmaba que alumno y empresa se tendrán que escoger a través de un proceso de selección que incluirá una entrevista. «Es una manera de aprender», mencionaba Carbonell. El objetivo principal de la Generalitat sobre las formaciones profesionales de la demarcación es «prevenir el abandono escolar», dando prioridad a esta modalidad educativa y «estudiante los posibles peligros y necesidades».

«La FP Dual se está consolidando y nos interesa a la Intensiva, es un aprendizaje más real para los alumnos», subrayaba Carbonell, asegurando que «se tiene que adelantar hacia las FP Dual». A largo plazo, la responsable resaltaba que el Gobierno tiene la idea de «convertir todos los FP Duales en intensivos» para incrementar las horas que los alumnos pueden formarse en empresas, concretamente en Tarragona, en los próximos años.