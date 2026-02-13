Diari Més

El Estado lo confirma: hay compradores interesados en la empresa que quiere cerrar en Tarragona

La empresa International Paper planea cerrar dos plantas en Valls y Montblanc y despedir a 200 trabajadores

El alcalde de Montblanc, Marc Vinya, el ministro de Industria, Jordi Hereu, y la alcaldesa de Valls, Dolors Farré.ACN

ACNAgència de notíciesDaniel Cabezas RamírezRedactor

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado que hay empresas interesadas en adquirir las plantas de Internacional Papel de Valls y Montblanc. A principios de febrero, la empresa anunció el cierre de las dos fábricas y el despido de sus 200 trabajadores.

Este viernes, el ministro se ha reunido con los representantes de la plantilla para mostrarle su apoyo. "A la Generalitat han llegado estas propuestas y nosotros también haremos el seguimiento, lo haremos conjuntamente", ha subrayado Hereu, que ha añadido que todas las administraciones harán frente común para evitar la desindustrialización del territorio. El comité de empresa empezará a negociar con la dirección el próximo lunes.

