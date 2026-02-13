Cambrils no adjudica las obras de la Biblioteca y vuelve al «punto cero»

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La Bibiloteca Municipal de Cambrils vuelve al «punto cero» de la licitación de las obras de rehabilitación, que se habían otorgado durante el verano del año pasado en la empresa Moster Projects SL. Según anunció al concejal de Obra Pública, José Ángel García, durante el pleno del pasado 30 de enero, a causa de unos «errores en el plan de seguridad» presentado por la empresa escogida, el Ayuntamiento de Cambrils tendrá que reiniciar el proceso de adjudicación.

El medio Revistacambrils.cat también suscitó la imposibilidad de otorgar las obras a la segunda empresa clasificada en el proceso porque las obras ya estaban adjudicadas y el plan de seguridad se presentó una vez firmado el contrato. El contrato se ha dado por desestimado.

Una situación que comportará empezar de nuevo, y que hace un año que queda pendiente. Ahora se alargará nuevamente sin plazo, a la espera de unos trabajos de rehabilitación del recinto que tendrían que mejorar las instalaciones en un periodo de 10 meses. El objeto principal de la obra es erradicar las filtraciones de agua existentes en la Biblioteca Municipal, concretamente en su cubierta, que provocan humedades e incidencias en la zona inferior del equipamiento.

De acuerdo con el consistorio, la partida del presupuesto para reiniciar el proceso se mantendrá en 62.000 euros. El proyecto también preveía repasar las juntas actuales, así como cerrar con aluminio las filtraciones pendientes. También se incluía la sustitución de la pasarela de madera que hay en los accesos del ascensor.

Condiciones

La mejora de las instalaciones es una demanda que hace años que se reclama en la localidad, especialmente desde el ámbito laboral de la Biblioteca Municipal. La situación obliga a los trabajadores a convivir con ciertos desperfectos que «los afectan día a día». «Ahora queda esperar», afirmaban fuentes próximas al espacio.

Por otra parte, el pasado mes de diciembre del 2025, las trabajadoras de la Biblioteca Municipal advirtieron también de la falta de personal que, durante meses, ha obligado a cerrar el equipamiento los sábados. Una cuestión que preocupaba a los trabajadores municipales, porque suponía la pérdida de un «equipamiento esencial».

El Ayuntamiento tenía que iniciar un nuevo proceso para incluir dos nuevas plazas laborales en la Biblioteca y reforzar el servicio después de sufrir varias jubilaciones, pero actualmente, sólo trabajan dos personas en la atención a los usuarios. Una situación que, des del ayuntamiento, se confirmó al Diari Més que se tenía conocimiento, pero que seguía su trámite legal pertinente.

Les trabajadoras lamentan que, desde el 2020, se repite esta circunstancia, criticando que según el Mapa de Lectura Pública de Cataluña, se determina que el mínimo de profesionales en las Bibliotecas es de 10 personas, mientras en Cambrils trabajan seis en total (teniendo en cuenta administración y servicios).