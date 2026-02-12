Vecinos de El Vendrell denuncian la falta de mantenimiento en los ‘pipicans’

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Los vecinos de El Vendrell reclaman mejores condiciones para los espacios municipales reservados a los animales de compañía y denuncian que actualmente existe una «ausencia de cuidado». El grupo municipal Fem Vendrell puso de manifiesto la situación concreta del parque de Els Còdols, situado frente a los juzgados de El Vendrell, destacando la «dejadez» de las instalaciones. Este pipicán presenta vallas metálicas con óxido, así como desperfectos que incrementan el riesgo de incidencias con los animales o posibles fugas a través de los agujeros existentes. «La puerta está podrida y es un peligro; el agua de la fuente tampoco sabemos si es la adecuada para hidratarse», explicaba la portavoz de Fem Vendrell, Mar Vázquez.

El principal argumento es la «precariedad» de las instalaciones actuales, que también se refleja, según el grupo municipal y los usuarios del pipicán de Els Còdols, en la falta de iluminación del recinto. Los vecinos que utilizan el equipamiento también señalaron que algunas mejoras recientes han sido realizadas por los propios usuarios, como la adecuación de las vallas metálicas o la cerradura de la puerta.

Respecto al estado de estas instalaciones, el Ayuntamiento de El Vendrell no ha querido hacer declaraciones. Una situación que la entidad vecinal Xarxa Vendrellenca considera «inaceptable». «Es responsabilidad del Ayuntamiento de El Vendrell atender y responder a las reclamaciones de la ciudadanía», lamentaban desde la entidad, señalando a la concejalía de Bienestar y Protección Animal por «no mantener en condiciones adecuadas» estos espacios.

Desde Xarxa Vendrellenca extendieron el problema al conjunto del municipio, destacando que la falta de adecuación provoca que «muchas personas dejen de utilizar estos espacios, pensados para la estancia de las mascotas».

Plan específico

En este sentido, los usuarios de los parques para animales de El Vendrell insistieron en la necesidad de un plan específico para abordar el mantenimiento de estos espacios. «Es necesario que el Ayuntamiento ponga en marcha un plan adecuado para este tipo de instalaciones que garantice unas condiciones óptimas en todos los ámbitos», señalaban desde Xarxa Vendrellenca.

La entidad vecinal ya solicitó esta misma medida al consistorio hace cuatro años, cuando se reclamaba la retirada de los bloques de hormigón presentes en el equipamiento de Els Còdols y el mantenimiento de la vegetación. Una situación que no se ha resuelto desde 2022 y en la que el Ayuntamiento de El Vendrell aún no ha aplicado ninguna solución. Los usuarios de las instalaciones han señalado la «necesidad» de «mejoras inmediatas» para remediar el estado de los pipicans del municipio y evitar incidentes.

En 2023 se publicó el proceso de licitación de un nuevo contrato de limpieza para todo el municipio, que incluía la adecuación de estos espacios para animales. Hasta ahora, los vecinos critican que «no se han observado mejoras» desde que se dio a conocer este contrato, que se retrasó y fue aprobado finalmente en 2024.