Salou será pionera en la instalación de fotolineras solares para mejorar la sostenibilidad municipal

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou hizo público el pasado lunes su interés por instalar dos fotolineras en el municipio y ofrecer dos nuevos puntos de recarga semirrápida para vehículos eléctricos. Una propuesta que se llevará a cabo en dos puntos distintos: la avenida Pompeu Fabra, número 31, y el aparcamiento del número 8 de la calle Major. La iniciativa prevé suministrar energía a los vehículos a través de dos pérgolas fotovoltaicas, pioneras en el Camp de Tarragona, que podrán albergar en total ocho vehículos.

El proyecto se aprobó y se hizo público su proceso de licitación a principios de febrero, y prevé un presupuesto de 177.468 euros. Los plazos totales estimados se establecen en 16 semanas (casi cuatro meses) para la instalación y adecuación de las fotolineras. El objetivo principal del proyecto, según ha confirmado el consistorio salouense, es «dar continuidad» a la iniciativa de impulsar y ampliar la red de cargadores eléctricos en la localidad. Los nuevos puntos de carga se sumarán a los tres ya existentes en las calles Via Roma, Pau Casals e Illes Balears.

Los nuevos elementos permitirán una «mayor eficiencia y ahorro energético» que ayudará al municipio a promover la energía sostenible. Según ha podido saber también el Diari Més, el consistorio pondrá en marcha próximamente un proyecto para ampliar los puntos de carga en los pabellones deportivos del centro de la localidad y de Cap Salou. Una acción que pretende «reforzar el compromiso del consistorio» en su conversión en un municipio inteligente, moderno y sostenible. La nueva estructura aportará 12 kilovatios pico (kWp) para inyectar a la red de suministro exclusivamente mediante energía solar. Seguirá la estructura de las instaladas en toda Cataluña, con una disposición lineal que facilitará la entrada y salida de vehículos.

Más fotolineras

Las fotolineras empiezan a predominar como uno de los equipamientos elegidos por los municipios para la recarga de vehículos eléctricos. Más eficientes y amplias, con capacidad para más vehículos por estación. Estas estaciones se han implantado en Cataluña desde hace menos de cinco años, especialmente en el Área Metropolitana de Barcelona, que cuenta con fotolineras en más de una decena de municipios, así como en Vilafranca del Penedès.

El Ayuntamiento también prevé nuevos puntos de recarga en los pabellones municipales

Las instalaciones de fotolineras son un nuevo tipo de estación de recarga que incorpora placas solares, lo que permite incrementar la energía y la rapidez de la recarga para cada vehículo. A través de una pérgola fotovoltaica, la energía llega a los puntos establecidos y ofrece una opción más sostenible a los municipios. En el caso de Salou, la carga semirrápida indica una potencia de entre 7,4 kilovatios y 22 kilovatios (kW), lo que permite la recarga en un tiempo aproximado de entre una y cuatro horas.

La propuesta inicia ahora la fase de adjudicación, en la que las empresas interesadas tendrán hasta el día 20 de febrero para presentar sus proyectos y adaptar el diseño a las zonas propuestas por el consistorio.