La Generalitat explorará «todas las vías» para evitar el cierre de plantas de International Paper

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, visitó este miércoles Valls y Montblanc para reafirmar el compromiso del Govern ante la situación que viven los trabajadores de la empresa estadounidense DS Smith International Paper. Los profesionales continúan sin respuestas después de recibir hace una semana una carta en la que se anunciaba el cierre de las dos plantas de Valls y Montblanc, afectando a más de 200 trabajadores con la posibilidad de perder su empleo estable.

En este contexto, esta semana los ayuntamientos de ambos municipios instaron al Govern a actuar para evitar la clausura de las instalaciones, una reclamación que finalmente ha sido asumida por la conselleria. Durante su visita, Sàmper indicó que «se explorarán todas las vías posibles» para frenar la situación y que la Generalitat actuará como mediadora con la empresa estadounidense para desacelerar cualquier decisión.

Las opciones existentes, según expresó el conseller, pasan principalmente por explorar la adquisición de las plantas por parte de un tercero o, en su defecto, iniciar un proceso de reindustrialización en los tejidos industriales de Valls y Montblanc para evitar pérdidas, la eliminación de puestos de trabajo y mantener la actividad industrial con normalidad en la demarcación. Una cuestión que ya advirtieron los trabajadores tras el pleno celebrado en Valls este pasado lunes, asegurando que el cierre de ambas plantas supondría «dejar un gran vacío» en el ámbito industrial del Camp de Tarragona.

El Govern plantea tres vías: compra, reindustrialización o reubicación

La alcaldesa de Valls, Dolors Farré, trasladó al conseller la «necesidad» de la demarcación de mantener el sector del empaquetado, uno de los principales que conforman el tejido industrial de Tarragona y con «muy buenas perspectivas económicas». La alcaldesa también destacó las consecuencias que podría tener para las comarcas la ejecución definitiva de este cierre.

En caso de que estas propuestas no prosperaran, la Generalitat iniciaría un proceso de recolocación «lo más rápido posible» para que las personas afectadas puedan asegurarse un nuevo empleo. Este viernes, el alcalde de Montblanc, Marc Vinya, y la alcaldesa de Valls, junto con el comité de trabajadores de International Paper, se reunirán con el ministro de Industria, Jordi Hereu, aprovechando su visita a la capital de la Conca de Barberà para establecer una estrategia conjunta sobre la situación.

Más apoyo

Los trabajadores afectados de International Paper continúan sumando apoyos para ejercer presión sobre la empresa estadounidense. La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valls también expresó su apoyo a los profesionales, destacando «el impacto directo» que podría tener el cierre sobre el tejido comercial de la demarcación. Desde la institución vallense apelaron a la dirección de International Paper para «reconsiderar» la decisión o facilitar «la adquisición del centro por parte de un inversor que garantice la continuidad de la actividad industrial».

La entidad vallense también anunció su voluntad de colaborar con los afectados, afirmando que «el objetivo principal es seguir contribuyendo activamente a generar nuevas oportunidades y minimizar el impacto de esta situación».

Por otra parte, el Consorcio de alcaldesas y alcaldes de la Conca de Barberà se sumó a las reclamaciones tras aprobar por unanimidad en la reunión de este lunes su apoyo a los afectados. La moción propuesta también hacía referencia al mantenimiento de las plantas para preservar la normalidad en la industria de las comarcas.