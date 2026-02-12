MOVILIDAD
Reabierta el AVE entre Barcelona y el Camp de Tarragona después de la retirada de plásticos de la catenaria
Adif informaba de que la afectación estaba en la zona entre l'Arboç y Vilafranca del Penedès
Los trenes de la línea de alta velocidad del corredor entre Madrid y Barcelona ya han reanudado la circulación entre las estaciones del Camp de Tarragona y Barcelona Santas, aunque el servicio puede acumular algunos retrasos.
Los operarios de Adif han podido retirar poco después del mediodía los plásticos que se habían enganchado a la catenaria en un tramo entre l'Arboç y Vilafranca del Penedès, y que habían obligado a parar el servicio.