Los trenes de la línea de alta velocidad del corredor entre Madrid y Barcelona ya han reanudado la circulación entre las estaciones del Camp de Tarragona y Barcelona Santas, aunque el servicio puede acumular algunos retrasos.

Los operarios de Adif han podido retirar poco después del mediodía los plásticos que se habían enganchado a la catenaria en un tramo entre l'Arboç y Vilafranca del Penedès, y que habían obligado a parar el servicio.