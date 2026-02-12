Cambrils estrenará en marzo el innovador Centro de Interpretación de la Pesca local

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El municipio de Cambrils estrenará el próximo 9 de marzo el nuevo Centro de Interpretación de la Pesca, un proyecto planteado a principios de 2025 que tomará forma definitivamente. El equipamiento, que también incluirá un Aula Gastronómica, utilizará la realidad virtual como principal atractivo para explicar la historia del producto marinero local a través del trabajo de la Cofradía de Pescadores de Cambrils. «Se tendrá la posibilidad de vivir en primera persona la subasta en la lonja, el trabajo diario de los pescadores y la calidad y el trato que se da al pescado que se recoge en Cambrils», afirmaba la secretaria de la Cofradía de Pescadores, Claudia Masdeu.

El espacio estará situado en el Moll de Ponent (s/n) y tendrá el objetivo de «acercar la realidad del sector pesquero cambrilense». El nuevo centro se ha llevado a cabo tras rehabilitar y adecuar uno de los espacios de las oficinas de la Cofradía. El entorno ofrecerá actividades, imágenes interactivas y divulgativas sobre el pasado, el presente y «los retos del futuro» de la pesca local. «El centro es una forma de reconocer el trabajo de los pescadores», explicaba el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Cambrils, Francisco Gil Vega.

Polivalencia

Tal como confirmó Masdeu, el centro también ofrecerá una muestra del ámbito culinario del municipio con diversas actividades dedicadas a la gastronomía. La nueva Aula Gastronómica ofrecerá demostraciones culinarias y diversidad de actos dedicados al producto y la restauración locales a lo largo de 2026. «También habrá degustaciones para poner en valor nuestro producto y las especies que no son tan reconocidas», afirmaba Masdeu.

El centro organizará degustaciones y demostraciones con productos locales

De acuerdo con la Cofradía, el centro también compartirá el objetivo de convertirse en una herramienta para favorecer «el relevo generacional y la inclusión de jóvenes en el sector», incidiendo además en el «bienestar social de los pescadores» y su trabajo. El espacio también contará con un apartado museístico que servirá para «reivindicar el trabajo diario de los pescadores».

La tecnología estará integrada en la mayoría de actividades y el recinto, que se encuentra en su fase final, abrirá sus puertas en menos de un mes con una inauguración que pondrá punto final a los trabajos de adecuación de este innovador espacio.