El fuerte viento provoca afectaciones en varias carreteras este jueves. En primer lugar, se encuentran cortes la C-59 en Sant Feliu de Codines en ambos sentidos, la C-1415 en Terrassa y la C-31 en Castelldefels en sentido Tarragona por la caída de árboles.

Por otra parte, hay un carril cortado en la AP-7 en Martorell en sentido Barcelona y se da paso alternativo en la N-II en Sant Andreu de Llavaneres. También hay un carril cortado en la B-20 por obstáculos en la vía en Esplugues en sentido Llobregat y en la C-32 en Castelldefels en sentido Tarragona. En la AP-7, se encuentra restringida la circulación para los camiones en la Jonquera en los dos sentidos de la marcha. En Tarragona, también se ha cortado un carril en la AP-2 en el Pla de Santa Maria en sentido Lleida y en la TV-7045 en Mont-ral.

Con respecto a la afectación en la AP-7 en la Jonquera, en sentido norte se desvían los camiones por la salida de Llers para que los camiones se vayan aparcando en la Jonquera. En sentido sur, se desvía la circulación de todos los vehículos por la salida 1 hacia la N-II. Eso se hace porque se destinará el espacio entre la Jonquera y la frontera con Francia para ir aparcando los vehículos.