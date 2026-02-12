Los Bombers atienden 870 avisos relacionados con el fuerte viento desde medianoche, 13 en Tarragona y 3 en el Ebre

Los Bombers de la Generalitat han atendido 870 avisos relacionados con el fuerte viento desde la medianoche, 248 de los cuales se han concentrado en la última hora, entre las nueve y las diez de la mañana. Por regiones, la que acumula más alertas es la Metropolitana Norte (422), seguida de la Sur (345) y la de Girona (60). También se han registrado 21 en la de Centro, 13 en la de Tarragona, seis en la de Lleida y tres en las Terres de l'Ebre. La mayoría de servicios han sido por árboles caídos u otros objectos en la vía.

Por otro lado, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 2.159 llamadas desde las 23.00 horas de miércoles, que han generado 1.865 incidentes. En la última hora se han recibido 385 llamadas, el máximo del episodio.

La mayoría de llamadas al 112 se han recibido desde Barcelona (530), Mataró (106), Terrassa (104) y l'Hospitalet de Llobregat (87). Por comarcas, el Barcelonès concentra el 35% de las alertas, el Vallès Occidental el 16% y el Baix Llobregat el 13%.