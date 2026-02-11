Normalizado el tráfico después de los cortes de los docentes en una docena de carreteras

Imagen de una marcha lenta por la N-340 en la entrada de Tarragona.Diari Més

El tráfico en la red vial catalana se ha normalizado hacia las 09:45 horas y ya no queda ninguna carretera afectada por las manifestaciones de docentes que han complicado este miércoles la movilidad en Barcelona y a otras ciudades de Cataluña, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

En total, las manifestaciones de profesores y maestros han ocasionado una docena de cortes de carreteras por toda Cataluña. En el Camp de Tarragona los manifestantes han cortado la N-340, la C-31b, la N-240, la A-27 y la C-42.

En la capital catalana, grupos de docentes en huelga han interrumpido la circulación a partir de las 07:00 horas en la Gran Vía, la avenida Meridiana y las dos Rondas de Barcelona, provocando un gran colapso circulatorio.

Los manifestantes han cortado también la autopista C-32 en Mataró (Marisma); la C-31 entre l'Hospitalet y el Prat de Llobregat; la N-II en Vilamalla (Alt Empordà); la C-17 y la C-25 en Gurb (Osona); la C-55 en Manresa y Olesa de Montserrat (Baix Llobregat); la C-58 en Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental); la C-59 en Moià (Moianès) y la C-37 en Valls (Alt Camp).

También han cortado las salidas Figueres Sud y Girona Sur de la autopista AP-7, la C-165 en Llambilles (Gironès) y la C-31 en Verges (Baix Empordà).

Después de las movilizaciones de primera hora, los docentes tienen previsto celebrar manifestaciones al mediodía en ciudades como Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida y Tortosa.

Los profesionales del sector educativo salen a la calle convocados por los principales sindicatos para reclamar mejoras salariales y laborales, así como ratios más bajas en el aula y más recursos para atender al alumnado.