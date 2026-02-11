Empiezan las obras para dar una segunda vida al histórico Escorxador de Torredembarra

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra empieza el proceso para dar una segunda vida al antiguo Escorzador después de más de una década sobre la mesa como una de las principales reclamaciones de los vecinos. Desde el año 2015, las conversaciones dentro del gobierno torrenc planteaban la rehabilitación del recinto de 404 metros cuadrados, que ahora empieza su primera fase de reforma.

El plazo total previsto para la ejecución de la obra de renovación es de siete meses, aunque la fase inicial finalizará en las próximas semanas después de retirar el amianto y los restos de fibrocemento para asegurar la edificación.

«Llevaba inutilizado mucho tiempo, queremos preservar el edificio y garantizar su estructura», explicaba el primer teniente de alcalde y concejal de Residuos y Limpieza Viaria, Raúl Garcia. De acuerdo con Garcia, la parte más importante de la rehabilitación empezará después de la retirada del material tóxico del interior, asegurando la restauración de la fachada principal del Escorxador.

«Es la parte más interesante por su valor patrimonial e histórico», destacaba al concejal. Durante la segunda fase del proyecto, también se adecuará el espacio interior convirtiéndolo en un recinto «diáfano y de finalizaciones básicas» y se reforzará la estructura, además de aislarse térmicamente y completar la construcción de una nueva escalera para subir a la primera planta. Los trabajos, licitados el año 2024, se completarán con un presupuesto de más de 430.000 euros de la mano de la empresa Rècop.

La principal novedad será el uso que se otorgará en el interior del edificio del siglo XIX, que ahora prevé hacer servicio a las entidades culturales del municipio. El consistorio se encuentra en proceso decidir si finalmente se introducirán las entidades, aunque no establece plazos para tomar la decisión. «Es una cuestión que se está debatiendo, pero todo hace pensar que se hará por su ubicación y el tejido asociativo que podría tener», mencionaba Garcia.

Nuevo carril bici

El consistorio torrenc también trabaja para avanzar en la pacificación de la zona del futuro Centro de Atención Primaria (CAP) municipal después de aprobar la construcción de un nuevo carril bici. El tramo para ciclistas y peatones conectará la rotonda del Punto, que da entrada en Altafulla, con la antigua carretera de la Riera de Gaià, la T-214.

Llegará hasta la Zona Deportiva Municipal, y prevé un plazo de construcción de dos meses y medio. «Es una parte muy transitada que ahora se dotará de seguridad y quedará integrada en el tramo urbano», destacaba al alcalde de Torredembarra, Vale Pino.

Primero, se adaptará el tramo con la pavimentación del terreno, además de incorporar un nuevo alumbrado que seguirá la línea de lo que actualmente se está mejorando desde el paseo Miramar. El proyecto finalmente se llevará a cabo con un presupuesto de poco más de 241.000 euros y tal como defiende el alcalde, tiene el objetivo de «dar continuidad al incremento de la movilidad sostenible».

Pino también hizo referencia al hecho de que «se está avanzando con el futuro CAP», que encarará una segunda fase de trabajos donde el carril bici se integrará en la vía lateral. «Es una segunda fase muy ambiciosa, la primera fase eran los mínimos», resaltaba el alcalde, asegurando que la segunda fase tratará el embellecimiento de la zona y la consolidación de la conexión del CAP con el municipio. La idea es que entre en funcionamiento el año 2029, después de concretarse las obras el año pasado.