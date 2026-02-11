El CODITA se opone a la retirada del helicóptero medicalizado de Móra d'Ebre

El Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Tarragona (CODITA) rechaza y se opone a la retirada del helicóptero medicalizado de Móra d'Ebre. La decisión de trasladar el vehículo a Reus hasta que no se constituya el nuevo helipuerto supone, aunque sea temporalmente, es para CODICHO, «un perjuicio en la equidad de acceso a la atención sanitaria» para la población de las Tierras del Ebro.

El colectivo alerta de que el territorio pierde «un servicio de emergencia imprescindible» y que afecta «la seguridad y calidad asistencial» de los ebrenses, que «verán gravemente incrementado el tiempo de traslado a un centro hospitalario». CODITA reclama que hay que asegurar a un buen servicio y una atención sanitaria eficiente y eficaz.

La entidad recuerda que en febrero de 2025 ya se retiró temporalmente el helicóptero medicalizado de Móra d'Ebre por falta de vehículos.