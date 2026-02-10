Santano asegura que la R15 «todavía tardará un poco más» en estar operativa

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, confía en que este fin de semana pueda reabrir la RL4 de Rodalies, que conecta Terrassa Estación del Norte con Lleida Pirineos, y dice que la R15 «todavía tardará un poco más». En una entrevista en Catalunya Ràdio, Santano ha defendido que a finales de este febrero quieren haber eliminado «al menos la mitad» de las limitaciones temporales de velocidad que hay en la red a raíz del temporal porque los trabajos que están haciendo avanzan «bien».

El alto cargo del Ministerio de Transportes también ha atribuido los «problemas» de este martes por la mañana en Rodalies a la huelga que mantienen los sindicatos minoritarios, que en Cataluña tienen un impacto «un poco mayor» que en el resto del Estado. Según Santano, este miércoles y «sobre todo» el jueves la situación se tiene que poder normalizar y estabilizar».