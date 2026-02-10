Identifican más de 6.600 hectáreas de suelo industrial vacante en el Vallès, el Baix Llobregat, Tarragona y Ponent

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Gobierno ha identificado 6.610 hectáreas de suelo industrial vacante en el Vallès, el Baix Llobregat, el Camp de Tarragona y Ponent. En esta línea, este martes el Consejo Ejecutivo ha aprobado un acuerdo para acelerar la activación de suelo de actividad económica, con el objetivo de «priorizar y ordenar» el actual no desarrollado y crear de nuevo para mantener la base industrial.

El acuerdo también ha detectado la «necesidad» de disponer de parcelas de gran formato, que no se pueden habilitar en cualquier suelo ya cualificado. La llamada Estrategia de activación de suelos de actividad económica se alinea con el futuro Pacto Nacional para la Industria 2026 – 2030 y se ha hecho con «criterios de reequilibrio territorial», entre otros.

La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha defendido que el acuerdo permite «reforzar la competitividad industrial» a la vez que da respuesta a la «demanda creciente de inversiones» que se quieren instalar en Cataluña.