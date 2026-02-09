Vila-rodona proyecta un Museo interactivo sobre la historia del río Gaià

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vila-rodona ha puesto en marcha la creación de un nuevo Museo interactivo del río Gaià, después de publicarse su licitación el pasado 5 de febrero. El espacio será compartido con el actual Museu de la Vila y ocupará la primera planta del edificio, con tres zonas dedicadas a la divulgación del desarrollo del municipio en torno al afluente que lo atraviesa. La sala principal constará de una maqueta interactiva con videomapa y diferentes pantallas, donde se explicará el pasado geológico, ecológico y humano de la localidad.

Les otras salas se destinarán a la historia y naturaleza, en el caso de la segunda, y en el nacimiento explícito de la villa y su evolución en los últimos años. Se expondrá también el pasado prehistórico del territorio, con la Cova Gran y el Menhir, así como los utensilios de los pobladores que lo habitaban antiguamente y el pasado romano de la zona del Gaià, con el Columbario como «elemento de importancia». El equipamiento audiovisual también aportará una vista introductoria de las rutas locales.

También se pretende mostrar a través de actividades en vídeo el papel de las técnicas hidráulicas del mundo medieval y la transformación del espacio agrario con «las masías como nueve habitado». El proyecto tiene un plazo de ejecución estimado de dos meses, y prevé un presupuesto total de 250.462 euros.

Repasar el pasado

Les nuevas instalaciones tendrán un espacio inmersivo para explicar los orígenes y la evolución de la Cova Gran, varias actividades en vídeo y pantallas de última generación donde se expondrá el argumento histórico de Vila-rodona. El proyecto hace mención de la «necesidad» de renovación del espacio, que dispone de equipamientos «de hace treinta años» y «no se adecua a los nuevos formados de divulgación».

El espacio del museo actual fue adquirido por el Ayuntamiento el año 1935 y tuvo varios usos a lo largo del siglo XX, como oficinas de la Caja Rural del sindicato rabassaire, una sala de teatro, cine y baile o un café. Por su importancia, también ha sido declarado Bien Cultural de Interés Local (BCIL).

Ahora, las instalaciones cambiarán la forma otorgada a los equipamientos el año 1997, para adaptarla «a la actualidad», con el río Gaià como protagonista de la narrativa y temática del museo.