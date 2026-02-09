Diari Més

Vila-rodona proyecta un Museo interactivo sobre la historia del río Gaià

El nuevo recinto ofrecerá actividades digitales sobre el desarrollo del municipio en torno al afluente

Recreación digital del futuro espacio del Museo interactivo del río Gaià.

Recreación digital del futuro espacio del Museo interactivo del río Gaià.AYUNTAMIENTO DE VILA-RODONA

Adam Diaz Garriga
Publicado por
Adam Diaz GarrigaRedactor
Campo de Tarragona

Creado:

Actualizado:

El Ayuntamiento de Vila-rodona ha puesto en marcha la creación de un nuevo Museo interactivo del río Gaià, después de publicarse su licitación el pasado 5 de febrero. El espacio será compartido con el actual Museu de la Vila y ocupará la primera planta del edificio, con tres zonas dedicadas a la divulgación del desarrollo del municipio en torno al afluente que lo atraviesa. La sala principal constará de una maqueta interactiva con videomapa y diferentes pantallas, donde se explicará el pasado geológico, ecológico y humano de la localidad.

Les otras salas se destinarán a la historia y naturaleza, en el caso de la segunda, y en el nacimiento explícito de la villa y su evolución en los últimos años. Se expondrá también el pasado prehistórico del territorio, con la Cova Gran y el Menhir, así como los utensilios de los pobladores que lo habitaban antiguamente y el pasado romano de la zona del Gaià, con el Columbario como «elemento de importancia». El equipamiento audiovisual también aportará una vista introductoria de las rutas locales.

También se pretende mostrar a través de actividades en vídeo el papel de las técnicas hidráulicas del mundo medieval y la transformación del espacio agrario con «las masías como nueve habitado». El proyecto tiene un plazo de ejecución estimado de dos meses, y prevé un presupuesto total de 250.462 euros.

Repasar el pasado

Les nuevas instalaciones tendrán un espacio inmersivo para explicar los orígenes y la evolución de la Cova Gran, varias actividades en vídeo y pantallas de última generación donde se expondrá el argumento histórico de Vila-rodona. El proyecto hace mención de la «necesidad» de renovación del espacio, que dispone de equipamientos «de hace treinta años» y «no se adecua a los nuevos formados de divulgación».

El espacio del museo actual fue adquirido por el Ayuntamiento el año 1935 y tuvo varios usos a lo largo del siglo XX, como oficinas de la Caja Rural del sindicato rabassaire, una sala de teatro, cine y baile o un café. Por su importancia, también ha sido declarado Bien Cultural de Interés Local (BCIL).

Ahora, las instalaciones cambiarán la forma otorgada a los equipamientos el año 1997, para adaptarla «a la actualidad», con el río Gaià como protagonista de la narrativa y temática del museo.

