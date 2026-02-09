Tarragona, la provincia catalana con el precio del alquiler más alto respecto el 2025

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona es la la provincia catalana donde más ha repuntado el precio de alquiler respecto el 2025, un 27,54% según el informe mensual de precios de alquiler de www.pisos.com. También fue la que más subió de la región (0,92%). En el resto de provincias también creció el precio.

Con 18,80 euros por metro cuadrado en enero de 2026, Barcelona fue la segunda provincia más cara para los inquilinos de España, mientras Tarragona (8,80 €/m²) fue la provincia más económica de Cataluña.

En cuanto a las capitales catalanas, Lleida (0,27%) arrojó la única subida mensual de la autonomía. Girona (-2,33%) fue la segunda capital española que más se ajustó. Interanualmente, Tarragona ciudad (13,50%) fue la cuarta que más se incrementó del país. Por su parte, Girona (-14,09%) fue la tercera en el ranking de mayores descensos nacionales. En el apartado de precios, Barcelona (30,08 €/m²) fue la capital de provincia más cara de España. Lleida (7,65 €/m²) fue la capital más asequible de la autonomía.

Según el informe mensual de precios de alquiler de www.pisos.com, el piso tipo en Cataluña registró en enero de 2026 un precio medio de 16,42 euros por metro cuadrado, lo que supuso un ascenso mensual del 0,18%, el tercero más contenido de España. Respecto a enero de 2025, el incremento fue del 11,78%.

Cataluña fue la tercera autonomía con la mensualidad más cara para los inquilinos, por detrás de Madrid (21,81 €/m²) y Baleares (18,67 €/m²). Por su parte, el piso tipo de alquiler en España tuvo en enero de 2026 un precio medio por metro cuadrado de 14,34 euros. Esta cifra arrojó una subida mensual del 0,91%. En la comparativa interanual, creció un 14,72%.

La subida de las mensualidades de alquiler es, según expone Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, «el resultado directo de un profundo desajuste entre una demanda creciente y una oferta que, lejos de ampliarse, se está contrayendo de forma progresiva». Para el experto, la presión de los inquilinos va en aumento porque «el acceso a la compra continúa siendo complejo para una parte relevante de la población, mientras que aspectos como una mayor movilidad geográfica, empleo temporal o modelos familiares más flexibles favorecen el alquiler como opción preferente frente a la propiedad».

Sin embargo, el directivo subraya que «el verdadero cuello de botella del mercado se encuentra en la oferta porque, en los últimos años, muchos propietarios han optado por retirar sus viviendas del alquiler tradicional o por reconvertirlas a otros usos, como el alquiler turístico, el alquiler de temporada o incluso la venta». Las razones que esgrime Font son fundamentalmente «económicas y regulatorias».

El resultado práctico es «un mercado altamente competitivo», según Font, «donde los inquilinos se enfrentan a procesos de selección cada vez más exigentes, con mayores garantías económicas solicitadas y una rápida absorción de cualquier vivienda que salga a precios razonables», añadiendo que «esta dinámica no solo empuja los precios al alza, sino que también eleva las barreras de acceso al alquiler, generando exclusión residencial en determinados perfiles sociales».