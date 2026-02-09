Tarragona ha perdido 1.023 pisos turísticos entre 2020 y 2025

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Las viviendas destinadas al alquiler turístico se han reducido un 8,6% interanual en la provincia de Tarragona, con casi 1.023 pisos menos, entre el 2024 y el 2025. La caída más pronunciada se registra en la demarcación de Barcelona, donde según el INE habrían cerrado cerca del 40% de los pisos turísticos que operaban en agosto del 2020; de casi 26.000 entonces en poco más de 15.700 el noviembre pasado. Barcelona también ostenta la caída interanual más marcada de las cuatro demarcaciones, de un 13,% (2.416 pisos), mientras en Girona se han perdido un 11,7% (2.356), en Tarragona un 8,6% (1.023) y en Lleida un 5,6% (160). Según la estadística experimental del INE, actualmente hay más pisos turísticos en la demarcación de Girona (17.754) que en la de Barcelona (15.741).

La caída deja este parque en 46.915 inmuebles en Cataluña, la oferta más baja que recoge el INE desde el año 2020 y que significa que uno de cada cuatro pisos turísticos han desaparecido desde entonces. En términos de plazas disponibles, hoy hay 72.000 menos (un 22% menos).

En el conjunto del Estado, la caída interanual del número de pisos es todavía un poco más acusada, un 12,4%, la más alta de la serie. La bajada de la oferta coincide con las medidas legislativas y ejecutivas de los últimos años del gobierno español y catalán destinados a hacer crecer el parque de vivienda residencial de alquiler.

En agosto del 2020 había en Cataluña 63.199 pisos destinados al alquiler turístico, o viviendas de uso turístico (UHT), según la estadística experimental del Instituto de Estadística Nacional (INE). La misma fuente rebaja esta cifra hasta los 46,915 en noviembre del año pasado, eso es, casi un 26% menos, es decir, que en este periodo uno de cada cuatro pisos destinados al alquiler turístico han cambiado de uso.

Pisos turísticos sobre el parque de vivienda

Con las cifras actuales, Cataluña tiene una proporción de un 1,2% de pisos turísticos sobre el total de viviendas censadas, uno de los más bajos de la serie (desde agosto del 2020), sólo por encima del que se registró en febrero del año 2023 (1,18)%.

En la línea de lo que muestran las cifras de pisos por demarcación, Girona se destaca muy por encima de las otras, con un 3,5% de vivienda de alquiler turística sobre el total, respecto de la proporción en Barcelona (0,61%), Lleida (1,04%) o Tarragona (1,94%).

Sales de Llierca (Garrotxa) es el municipio catalán con más peso de la vivienda turística sobre todo el parque residencial, con hasta un 20%, y con porcentajes por encima de los dos dígitos hay sólo una decena más de municipios. Lugares como Margalef (Priorat), 18,4%, Portbou (Alt Empordà), 15,2%, Naut Aran (Vall d'Aran), 15,04%, Cadaqués (Alt Empordà), 12,95%, o Begur (Baix Empordà), 11,92%.

El gobierno español ha valorado estos datos en positivo y lo ha atribuido a «la acción decidida del ejecutivo» para limitar el parque de alquiler turístico en beneficio del residencial. Según el ministerio que lidera Isabel Rodríguez, los números actuales «reflejan las medidas impulsadas a través del Registro Único de Arrendamientos y la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH)» que «empodera» a los vecinos para poder vetar este tipo de alquileres.