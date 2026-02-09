FuneCamp recurrirá la sentencia que anula el proyecto de funeraria pública del Camp de Tarragona

Los alcaldes de Reus, Salou, Vila-seca y Constantí y los concejales de servicios funerarios delante del nuevo tanatorio de Constantí

Funecamp interpondrá un recurso de apelación delante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para recurrir la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona, que anula la empresa funeraria supramunicipal, impulsada por Reus, Salou, Vila-seca y Constantí. A pesar de mostrar el «máximo respeto» a la resolución, Funecamp considera que esta «no es firme» y que «no recoge de manera adecuada la realidad del proyecto».

En un comunicado, la funeraria pública dice que mantiene el «convencimiento que el proyecto es legal y viable, avalado por informes técnicos y económicos rigurosos». Además, afirma que seguirá trabajando con «responsabilidad, rigor y respeto absoluto a la legalidad en beneficio del territorio».